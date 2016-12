Der Gnadenhof Weeze

Gnadenhof Weeze im Hippeland

Hermine tut so, als ob sie ein Hund wäre. Grummel will auf den Schoß. Zwei Ponys strecken ihre Köpfe neugierig durch ein Gatter hindurch. Hört sich an wie ein Kinderidyll auf einem Bilderbuch-Bauernhof? Könnte glatt eines sein, nur sind auch die beiden erstgenannten Teilnehmer dieses beschaulichen Zusammentreffens nicht menschlicher, sondern genau wie die Ponys tierischer Natur. Grummel ist ein Kater, Hermine eine Sau. Gemeinsam mit rund einhundert anderen Tieren leben sie auf dem Gnadenhof Weeze, einer vom Bund Deutscher Tierfreunde getragenen Einrichtung. Dass sie an sonnigen Tagen wie heute so ausgelassen sein können, ist angesichts ihrer zum Teil sehr grausamen Vorgeschichten keine Selbstverständlichkeit.

Eine Heimat für Tiere, um die sich sonst niemand kümmert

„Die Grundidee unserer Einrichtung ist die, Tieren eine dauerhafte Zuflucht und Heimat zu sein, die niemand mehr braucht und um die sich niemand sonst kümmert“, erläutert Beate Mühlenberg, die den an einen Waldrand geschmiegten, von üppigen Wiesen umgebenen Gnadenhof mitten im Hippeland seit 2009 leitet. „Vom klassischen Tierheim unterscheiden wir uns deshalb in einigen wesentlichen Punkten. Zum einen sind wir auf große Huftiere, bzw. ganz allgemein auf sogenannte Nutztiere spezialisiert, weil wir im Gegensatz zu anderen Einrichtungen die räumlichen Gegebenheiten dafür besitzen. Zum anderen verfolgen wir das Prinzip der offenen, zwingerfreien Gruppenhaltung und nutzen dieses Prinzip auch in unseren Therapieansätzen. Außerdem sind wir eigentlich nicht vermittlungsorientiert. Für fast alle unsere Schützlinge ist klar, dass sie bis zu ihrem Tod in Frieden hier leben werden.“

Eine solche Aussicht ist in Deutschland für die wenigsten Tiere, die durch alle Raster der Nützlichkeit und Niedlichkeit fallen, eine Option. Die meisten als überflüssig bewerteten Lebewesen werden hierzulande schnell getötet, und das sind – zumindest im Sinne unserer eigentlich doch so hehren ethischen Ansprüche – noch die glücklicheren. Viele andere vegetieren vor ihrem Tod zum Teil jahrelang unter qualvollen Umständen vor sich hin, werden misshandelt, kaum gefüttert, isoliert oder zusammengepfercht. Das Spektrum der Möglichkeiten ist so weit wie die Abgründe menschlicher Gleichgültigkeit und Gemeinheit.

Abgründe menschlicher Gleichgültigkeit und Gemeinheit

Es sind erschreckende Geschichten, die Beate Mühlenberg und ihr Team aus den früheren Leben vieler der ihnen anvertrauten Tiere zu erzählen haben, und wenn man sie erzählt bekommt, kann man gar nicht glauben, dass der kuschelbedürftige schwarze Kater Grummel mit den treuen Augen bei seiner Ankunft auf dem Gnadenhof hochaggressiv war. Oder dass das Kaltblutpferd Lisa, das seine Blesse so zutraulich gegen Beate Mühlenbergs Schulter drückt, mit einem gespaltenen Huf in einem illegalen Tiertransport zum Schlachthof entdeckt wurde, zitternd und halbtot vor Erschöpfung und Schmerzen.

„Einen Teil unserer Zuweisungen erhalten wir von Veterinärämtern“, berichtet Beate Mühlenberg.

Gemeinsam mit der ebenfalls in Trägerschaft des Bundes Deutscher Tierfreunde befindlichen Tierherberge Kamp-Lintfort deckt man dabei den Bereich der Gemeinde Rheurdt sowie der Städte Kamp-Lintfort und Moers als Ansprechpartner in Tierschutzfragen für Bürger und Behörden ab – ein weites Gebiet. Durch verschiedene Netzwerke ist der Gnadenhof Weeze darüber hinaus deutschlandweit mit privaten und staatlichen Einrichtungen verbunden, die sich um Tiere in Not kümmern, und erhält so auch überregionale Zuweisungen. Weniger häufig sind es Privatpersonen, die zugelaufene oder eingefangene Tiere nach Baal bringen. „Das kommt schon mal vor, vor allem beim Geflügel erleben wir das. Aber da wir keine vermittelbaren Kleintiere nehmen, ist es eher selten.“

Lisa … wurde von der Polizei auf einem Weg gerettet, der ihr letzter gewesen wäre.

Grummel … kam auf den Gnadenhof, nachdem er von einem Auto angefahren wurde

Gnadenhof Weeze





Zuweisungen aus der Region und aus ganz Deutschland

Den Tieren, die in der Obhut Beate Mühlenbergs und ihres Teams bleiben, ist ganz im Sinne der Idee des Gnadenhofes gemeinsam, dass sie hier am Ende ihrer Reise angelangt sind. „Natürlich erlebt man die Tiere oft als entspannt, glücklich oder kuschelig. Man darf aber nicht vergessen, wieviel Geduld und Toleranz nötig waren, sie an diesen Punkt zu bringen“, erklärt die Leiterin des Gnadenhofes. „Würde Grummel oder Hermine jetzt in eine Wohnung zu

einer Familie, bzw. zu einem Bauern mit einer Schweinezucht geben, wären ihre Probleme schnell wieder da. Das gilt für alle unsere Schützlinge.“

Wie schafft man es überhaupt, geschundenen Pferden oder anderen gequälten Wesen wieder Vertrauen einzuflößen? „Es gibt dafür kein Patentrezept“, führt Beate Mühlenberg aus. „Vor allem braucht man Raum und Geduld. Man muss den Tieren Zeit lassen, bis sie von selbst auf einen zukommen. Viele Menschen glauben, wir bringen den Tieren aktiv bei, wieder Vertrauen zu fassen. Das geht aber nicht. Das traumatisierte Tier lernt selbst im Laufe eines tagtäglichen Prozesses der Erfahrung, dass von uns und den anderen Tieren keine Bedrohung ausgeht. Erst wenn es soweit ist, können eine Kontakttherapie oder andere Maßnahmen Erfolg haben. Vieles läuft auch über das biologische Prinzip: Für ein Tier, das man regelmäßig füttert, wird man eine wichtige Bezugsperson.“

Ist der Job für Sie und ihre Leute ein ständiger Glücksfall oder oft auch eine Belastung? Die Tierpflegerin lächelt.

„Er ist irgendwie beides. Man bekommt sehr viel zurück von den Tieren. Für mich gibt es hier jeden Tag viele wunderschöne Momente. Dann gibt es wieder Augenblicke, in denen ich fassungslos bin über die Abgestumpftheit und Rohheit mancher Menschen. Zwischen diesen Polen bewegt sich das.“

Hinzu kommt eine hohe Arbeitsleistung inkl. 24 h-Bereitschaft. Das tägliche Pensum der Tierversorgung und der Bewirtschaftung des Gnadenhofes ist immens, alle Tätigkeiten vom Ausmisten bis hin zur Futtervorbereitung und zur medizinischen Pflege werden in Eigenregie geleistet. Und jederzeit kann natürlich eine Zuweisung kommen, ein Tier in Not, das eine Bleibe für immer braucht.

Jüngster Neuzugang auf dem Gnadenhof ist ein zerzaust wirkender, etwa zwei Fußbälle hoher weißer Erpel einer exotischen Entenrasse, der wachsam auf der Geflügelwiese vor seinem kleinen Häuschen in der Oktobersonne steht und uns nicht aus den Augen lässt. Normalerweise greift er jeden an, der durch das Gatter kommt. Heute hält er respektvoll Abstand. „Bei dem wissen wir leider überhaupt nicht, was ihm genau widerfahren ist, er hat auch noch keinen Namen, weil er eben so neu ist“, sagt Beate Mühlenberg. Wer selbst erlebt hat, wie souverän und liebevoll die Tierpflegerin mit ihren Schützlingen umgeht, ist sich jedoch sehr sicher: Auch dieser Erpel wird seinen Namen bekommen, er wird sich beruhigen und einfügen und dann ein zufriedenes Leben in der Sicherheit des Gnadenhofs Weeze führen.