Portrait: Ein Kosmos mit zwei Sonnen

Inga Fu und Walter W. Ziegler lernten sich als junge Menschen an der Goldschmiedeschule Pforzheim kennen und haben sich seitdem nie wieder voneinander getrennt. Gemeinsam absolvierten sie erste berufliche Erfahrungen im Handwerk, gemeinsam eröffneten sie Anfang der 1970er-Jahre in Düsseldorf ein Atelier für Schmuck und Kunst, gemeinsam zogen sie später in ländlichere Szenarien an den Rhein nahe Meerbusch um, wo sie wie zuvor schon in der Landeshauptstadt gemeinsam ihre Kunden aus aller Welt empfingen – darunter Prominente wie Elton John und Mitglieder arabischer Königshäuser. Inga Fus großformatige, fulminante Malereien und Walter W. Zieglers unverwechselbare Art, Kunst und Goldschmiedehandwerk zu verknüpfen, aus der kunsthandwerklichen Arbeit heraus die Grenzen hin zur Kunst zu überschreiten und vice versa, waren und sind bekannt und begehrt. Das belegen nicht zuletzt zahlreiche Artikel über ihre Werke in angesehenen Kunst- und Design-Zeitschriften.

2010 kauften Inga Fu und Walter W. Ziegler ein Haus in Krefeld Sie gestalteten es nach ihren Vorstellungen um und konzentrierten sich fortan ganz auf ihre künstlerischen Arbeiten. Man könnte glauben, die Produktivität der beiden hätte nach den anstrengenden Jahrzehnten der unermüdlichen Geschäfts-, Bau- und Umzugszeiten etwas nachgelassen. Dass es so nicht ist, beweist ihre Ausstellung auf der Hochstraße, beweisen die zahllosen neueren und ganz frischen Exponate, die auch bei ihnen zuhause in den verschiedenen Werkstätten und Wohnräumen hängen, stehen, liegen, präsent sind.

„Wir wollen Kunst in der Innenstadt noch präsenter machen.“ Inga Fu & Walter W. Ziegler



Mit ihren Krefelder Arbeiten sind die Künstler in eine sichtbar neue Periode ihres Schaffens eingetreten. Vor allem Inga Fu hat sich in ihrer Malerei gänzlich von jeder Figürlichkeit getrennt, ihre jetzigen Werke zeigen Formen eher als die inspirierte Suche nach denselben. Es sind komplizierte geometrische Reliefs, in denen Inga Fu möglichen Verläufen und Zusammenhängen mit Farben nachspürt. Walter W. Zieglers „Pourquois“, seine Skulpturen, haben sich ebenfalls verändert. Sein Schaffen ist immer noch von der für ihn typischen Filigranität und der zärtlichen Präzision im Umgang mit Werkstoffen geprägt. Es ist jedoch raumgreifender, plakativer geworden. Es spielt lauter und intensiver mit ikonischen Zitaten einer bunteren und schnelleren Welt.

So unterschiedlich die Werke Inga Fus und Walter W. Zieglers in ihrer Ausprägung sind, so sehr trotz aller Gemeinsamkeit des Lebensweges beide Künstler ihren eigenen Ausdruck gesucht und gefunden haben, so wenig lassen sich ihre Arbeiten voneinander trennen und so harmonisch treten sie an den unterschiedlichsten Örtlichkeiten miteinander auf. Der Fu-Ziegler-Kosmos ist eine Welt mit zwei Sonnen, ein durch die Wirklichkeit der Koexistenz evident gewordenes duales Prinzip.

Mit der Ausstellungsgelegenheit an der Hochstraße hat dieses Prinzip im Moment eine sehr passende Heimat gefunden. Fast scheint es so, als hätten in diesem Fall Raum und Kunst aufeinander gewartet, um für eine gewisse Frist zusammen zu wirken, aufeinander verweisen zu können. Für die Künstler ist ihr Beitrag allerdings mehr als nur eine gute Gelegenheit, wie Inga Fu und Walter W. Ziegler betonen: „Wir sehen die Ausstellung auch als Ausdruck unseres Wunsches, aktiv zur weiteren Belebung des interessanten Krefelder Kulturlebens beizutragen und Kunst als Thema in der Innenstadt noch präsenter zu machen.“

Inga Fu & Walter W. Ziegler

Ausstellung von Gemälden und Skulturen

Hochstraße 124, Krefeld-Innenstadt

Open: Samstags 12 bis 16 Uhr, bzw. nach Vereinbarung.

Nach Beendigung der Ausstellung sind Interessenten und Kunstliebhaber auch im Krefelder „Atelier am Wassertum“, wo die beiden Künstler arbeiten und leben, herzlich willkommen. Die Adresse, Kontakte zur Terminabsprache und weitere Infos im Internet unter inga-fu.com oder walterwziegler.com.