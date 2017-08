Das Festival-Team freut sich auf den 15. Oktober: KuFa-Vorstand Wolfgang Renno, Beatles-Experte Frank Hänschen und der Krefelder Gitarrist Siggi Queck – allesamt Beatles-Fans.

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Millionen lieben die Beatles. Und die „Wahren“ unter ihnen halten „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ für das beste Album der gesamten Pop- und Rockgeschichte. Der Longplayer feierte im Juni 2017 seinen 50. Geburtstag, und nun macht sich die Kulturfabrik (KuFa) in Krefeld daran, das Meisterwerk zu ehren: Am 15. Oktober geht dort das „Krefelder Sgt. Pepper’s Festival“ über die Bühne.

Beatles-Fans von 5 bis 85 – so ungefähr jedenfalls – sind eingeladen, das Album, die Musik und alles, was sich um „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ rankt, zu feiern. Es wird ein von der KuFa produziertes Video „Krefelder Sgt. Pepper’s Spuren“ geben, eine Ausstellung, Erinnerungen, „Devotionalien“, Fachsimpeleien und natürlich jede Menge Live-Musik von verschiedenen Krefelder Bands und Musikern. Stolz ist das Festival-Orga-Team auf die Verpflichtung der Beatles Revival Band aus Frankfurt – die mit 41 Jahren „on the road“ dienstälteste Beatles-Tribute-Band Deutschlands und eine der besten weit über Deutschland hinaus.

Ticket-Vorverkauf



Erwachsene: 15 Euro, Schüler/Studenten: 8 Euro, Kinder bis 6 J. haben freien Eintritt. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder kostet 35 Euro. Tickets im Vorverkauf gibt es ab sofort beim Mediencenter Ostwall/Rheinstraße 76, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, online und natürlich in der KuFa.Erwachsene: 15 Euro, Schüler/Studenten: 8 Euro, Kinder bis 6 J. haben freien Eintritt. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder kostet 35 Euro.

Mehr dazu in unserer Herbstausgabe ab Mitte September!