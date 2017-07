Networking: Unternehmerkreis Kempen

Das Top Magazin Niederrhein hat sich mit den Gründungs- und Vorstandmitgliedern des im Frühjahr 2017 gegründeten UKK e.V., Karin Drabben und Martin Alders getroffen, und mit ihnen über ihre Aufgaben als Akteure im Namen der unternehmensübergreifenden Kooperation gesprochen.

Frau Drabben, Herr Alders, Sie beide sind, wie alle Ihre Kollegen im Vorstand des UKK, erfolgreiche Unternehmer, Ihre Terminkalender sind gut gefüllt. Was hat Sie 2014 dazu bewegt, sich trotzdem Zeit zu nehmen, für den Aufbau eines Netzwerkes und mit der Vereinsgründung in diesem Jahr noch nachzulegen?

Martin Alders: Der wichtigste Grund war am Anfang das ganz pragmatische Bedürfnis, sich gegenseitig endlich einmal kennenzulernen, mehr voneinander zu wissen als den Namen und das ungefähre Gebiet der Tätigkeit unserer Nachbarn in der Kempener Unternehmerlandschaft. Vielen Unternehmern wurde im Zuge unserer ersten Zusammenkünfte bewusst, dass es doch recht nützlich ist, sich in Sachen Bedarf und Angebot auszutauschen, dass dadurch die Anbahnung gemeinsamer Projekte und die Nutzung von Synergien erleichtert werden. Bei unseren Treffen wurde aber auch schnell klar: Es gab gemeinsame Ziele, die über den vierteljährlichen Austausch in Sachen Business und die geschäftliche Zusammenarbeit hinauswiesen, zum Beispiel das Thema Internetbandbreite oder der Dialog mit Verwaltung und Politik, um nur zwei zu nennen.

Karin Drabben: Auf den anfänglich sehr unverbindlichen Frühstücksterminen kristallisierten sich schnell Bedarfslinien heraus, die wir gemeinsam weiterentwickelt haben. Die daraus resultierenden Themen bestimmen heute die Aktivitäten unseres Vereins, für dessen Gründung sich 2016 alle Mitglieder des Netzwerkes im Rahmen einer Umfrage ausgesprochen haben. Unser satzungsgemäßes Aufgabenspektrum reicht von der Moderation bei Kontakten und Verhandlungen mit Behörden über die Zusammenarbeit mit der Stadt Kempen bis hin zur Programmgestaltung für Mitgliedsunternehmen, die internationale Gäste eindrucksvoll bewirten möchten.

Der UKK bündelt die Informationsangebote zu öffentlichen Förderprogrammen, pflegt den Kontakt zu den Hochschulen und Schulen in der Region und stellt sie den Mitgliedern zur Verfügung. Ansiedlungswillige Firmen können über das Netzwerk der Unternehmer aus Kempen einen ersten Kontakt zum Standort herstellen und informieren. Gerade mittelständische Unternehmen leiden unter dem derzeitigen Nachwuchsmangel bei Facharbeitern, haben aber oft nicht die nötigen Ressourcen und die Manpower, diesbezügliche Recruiting-Maßnahmen im Alleingang zu starten.

Martin Alders: Der UKK versteht sich auch in der neuen Rechtsform Verein in erster Linie weiter als Netzwerk, wir möchten auf möglichst vielen Feldern passende Enden bestehender Strukturen miteinander verbinden. So haben wir zum Beispiel im angesprochenen Bereich Recruiting jüngst ein Praxisprojekt initiiert und koordiniert, bei dem Schüler sich unter der Regie dreier am Projekt beteiligter Firmen umfassend mit dem Konzept der Wärmepumpe auseinandersetzen und es aus verschiedenen praktischen und theoretischen Blickwinkeln betrachten. Dabei profitieren alle Beteiligten: Die Schulen durch den Wissens­transfer, die Schülerinnen und Schüler durch die praktischen Erfahrungen, und die Unternehmen können besonders begabte oder interessierte Aspiranten gezielt auswählen und ansprechen.

Top Magazin Niederrhein: In vielen anderen Städten NRWs sind weite Teile der Aufgaben, die Sie übernehmen, durch personell gut aufgestellte öffentliche Wirtschaftsförderungs-Akteure abgedeckt. Warum sieht das in Kempen anders aus?

Karin Drabben: Kempen liegt abseits der Förderkulissen, die zum Beispiel Ruhrgebietsstädten bei der Gestaltung ihrer Wirtschaftsförderungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Trotzdem macht die Wirtschaftsförderung vor Ort einen guten Job, der UKK arbeitet zum Beispiel mit Dr. Jablonski, dem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen, zusammen.

Martin Alders: Wir füllen mit unserem Engagement tatsächlich eine Art Vakuum, auch das haben wir von Anfang an gemerkt. Die Marke UKK war kaum geprägt, zu dieser Zeit fanden die ersten Frühstücke statt, da meldete sich auch schon die Stadt bei uns mit einer Anfrage in Sachen Verkehrsplanung. Man wollte den Standpunkt der örtlichen Gewerbetreibenden zu einem Vorhaben eruieren. Und war sehr glücklich, endlich einen Ansprechpartner gefunden zu haben. Aus diesen Anfängen hat sich dann relativ rasch der UKK als lokale Institution entwickelt, eine Institution, die seit der Vereinsgründung auch rechtlich auf festen Füßen steht.

Top Magazin Niederrhein: Herzlichen Dank für das interessante Gespräch.

Top Tipp für Unternehmen

Der Unternehmerkreis Kempen UKK trifft sich einmal im Quartal zum Business-Frühstück in einem der Mitgliedsbetriebe. Das Frühstück ist offen für Interessierte, willkommen sind alle Unternehmer und Freiberufler, die in Kempen niedergelassen sind. Infos zu den Terminen und mehr Infos über den UKK unter unternehmerkreis-kempen.de.