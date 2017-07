Weitläufige Gegenwelt: Museum Abteiberg

Natürlich ist das Stiftische Humanistische Gymnasium beeindruckend, gewiss hat das einen Steinwurf entfernte Einkaufszentrum Minto Flair. In ihrer Gleichzeitigkeit mit der Siebziger-Jahre-Tiefgarage, mit Baustellenplanen, LKW-Stellflächen und anderen großformatigen Gebäuden können beide von der unteren Abteistraße aus betrachtet jedoch nur monolithische Gültigkeit beanspruchen. Eine Wirkung als urbanes Ensemble bleibt den im näheren und weiteren Umkreis versammelten Liegenschaften aus dieser Perspektive verwehrt. Niemand, der hier den Berg hinaufschnauft, käme auf die Idee zu jubeln: „Oh, wie wunderschön!“ Vielleicht ist diese Szenerie gerade deshalb wie geschaffen dafür, sich dem größten und imposantesten der dort ansässigen Monolithen zu nähern.

Der größte und imposanteste der Monolithen des Abteibergs

Im Moment wird in Mönchengladbach viel daran gearbeitet, das weltberühmte Museum Abteiberg stärker mit der Stadt zu verbinden, wobei sich die Arbeiten vor allem auf den Übergang zu den Situationen Kirchplatz und Rathausplatz konzentrieren. Es geht den Stadtplanern um eine bessere räumliche Integration des Museums in das städtische Geschehen. Aus gesellschaftspolitischer Perspektive macht ein solches Unterfangen natürlich Sinn, aus der Perspektive dessen, der sich in erster Linie für das Museum interessiert, ist es obsolet, denn der sollte weiterhin bevorzugt die östliche Route für den Aufstieg nutzen. Die passt einfach besser zu einem Ort, an dem es nicht um reine Fragen der Schönheit – genauer: der ästhetischen Repräsentanz als Selbstzweck – oder der Stadtplanung geht, sondern um die spektakuläre architektonische Antwort auf die viel interessantere Frage danach, welchen Funktionen ein Museum in der Postmoderne gerecht werden und welche Formen es dafür annehmen muss.

Das Städtische Museum Abteiberg wird oft in einem Atemzug mit dem Guggenheim-Museum in Bilbao genannt, wobei letzteres, eröffnet 1997, den Sprechern meist als das Original, das Urbild des postmodernen Museums gilt. Tatsächlich verhält es sich umgekehrt. Architekt Hans Hollein und der erste Direktor am Abteiberg, Professor Johannes Cladders, schufen mit ihrem 1982 eröffneten Museum ein Bauwerk, das weltweit Maßstäbe in der Konzeption und Gestaltung von Museen gesetzt hat, von denen sich später auch Frank Gehry in Bilbao inspirieren und beeinflussen ließ.

Hier Beuys Revolutionsklavier, dort die Suche nach analogen Strukturen in digitalen Wirklichkeiten

Es ist vor allem das offene Raum- und Ebenenkonzept mit schier endlosen Diagonalen, Fluchten und Durchblicken des tief in den Abteiberg hineinreichenden Gebäudes, das den Besucher von Beginn an in seinen Bann zieht. Die entstehende Magie einer weitläufigen Gegenwelt im Berg verdichtet sich beim intensiven Durchstreifen dieses in Stahl und Stein gewandeten Monumentes, neben Vorführräumen und ungeahnten Verbindungen locken verwinkelte Ecken, Sackgassen und verwunschene Abteile. Die öffentlichen Exponate der umfangreichen Sammlung des seit 2004 von Direktorin Susanne Titz geleiteten Hauses wird nicht getrennt von sondern gemeinsam mit den gastierenden Ausstellungen anderer Künstler präsentiert. Die suggestive Architektur fordert zu dieser assoziativen Art der Schau geradezu auf: Hier Beuys Revolutionsklavier, dort die Palimpseste einer niederländischen Künstlerin auf der Suche nach analogen Strukturen in digitalen Wirklichkeiten. Hier ganze Epochen touchierende Perspektiven, dort eine hermetische Kammer mit einem einzelnen Objekt.

2016 ist das Städtische Museum Abteiberg von der deutschen Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes AICA zum Museum des Jahres gewählt worden.

Am 9. Juli startet eine neue Ausstellung unter dem Titel „Die Zukunft der Zeichnung

– Konstruktion“. Gezeigt werden ausgewählte Stücke der hauseigenen Sammlung Etzold, die neben Werken von Yves Klein und Piero Manzoni Beispiele früher Computergrafiken der 1960er-Jahre umfasst. Mit dieser programmatisch eng an den eigenen frühen Schwerpunkten orientierten Ausstellung festigt das Museum erneut seinen Platz als Institution in Mönchengladbach, am Niederrhein und in der internationalen Kunstszene.

Mehr Informationen unter

museum-abteiberg.de