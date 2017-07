Peters letzte Worte: Die Grenzen meiner Sinne, bedeuten die Grenzen meiner Welt

Großhirn an alle Sinnesbereiche:

„Das Sehzentrum meldet eine schimmelige Wahrnehmung eines undefinierbaren Gegenstandes. Bitte um Rücksprache bevor eine gustatorische Wahrnehmung über die Zunge erfolgt, die dann womöglich einen Brechreiz auslöst oder gar schlimmeres im Körper anrichtet.“ Hörzentrum an Kleinhirn: „Ich habe soeben eine auditive Wahrnehmung des Kellners empfangen, dass man es sich gut schmecken lassen soll. Also, scheinbar keine Gefahr.“ Riechzentrum an Großhirn: „Vorsicht! Das kann ein böser Trugschluss sein. Meine olfaktorische Wahrnehmung signalisiert mir einen beißenden, widerlichen Geruch – als würde etwas verwesen.“ Großhirn an Tastsinn: „Sofort taktile Wahrnehmung aktivieren und den Gegenstand abtasten.“ Tastsinn an alle: „Der Gegenstand fühlt sich weich und geschmeidig an. Er hat keine scharfen Kanten. Also guten Appetit.“ Großhirn an Kleinhirn: „Okay. Visuelle Wahrnehmung deeskalieren. Augen zu und durch.“ Zunge an Großhirn: „Mh … lecker. Die Geschmacksknospen sind ganz aus dem Häuschen. Es handelt sich wohl um einen gereiften Käse von besonderer Qualitätsgüte.“ Großhirn an Sehzentrum: „Ihr Blindgänger! Bevor beim nächsten Mal voreilig eine Panik ausgelöst wird, öffnet gefälligst die Augen und korrespondiert besser mit dem Kleinhirn. Der französische Kuhmilchkäse „Pont d’Evêque“ aus der Normandie darf nun mal stinken wie die Pestilenz!“



Ja, nicht immer läuft es rund mit unseren Sinnen. Da gerät man schon mal aus dem Gleichgewicht. Und auch dieser Sinn ist so manchen Störfaktoren ausgeliefert. Da kann der zum Käse vergustierte Rotwein erheblich zu beitragen. Alkoholisierte Autofahrer kennen das Problem. So setzt sich unser Gleichgewichtssinn gleich aus mehreren Einzelsinnen zusammen: der vestibulären Wahrnehmung, die die Richtung der Gravitation und von Beschleunigung bestimmt, der visuellen Wahrnehmung, die die Orientierung im Raum feststellt, schließlich noch dem Tastsinn und der Tiefensensibilität. Je höher der Promillewert, umso ausgeprägter die Schlangenlinien.



Damit es rundläuft mit unserer Wahrnehmung, reichen zunächst unsere fünf Sinne völlig aus: sehen, hören, riechen, schmecken und tasten. Komplexer wird es durch die Erkenntnisse der modernen Physiologie, die dem Menschen inzwischen vier weitere Sinne attestiert: den Temperatursinn, die Schmerzempfindung, den eben erwähnten Gleichgewichtssinn und die Körperempfindung.

Bei Tieren kommen sogar noch weitere Sinne hinzu. Beispielsweise kann mit speziellen Zellen die Polarisation von Licht oder mit Hilfe des Magnetsinns das Erdmagnetfeld wahrgenommen werden. Letzterer wurde an Rotkehlchen, Tauben und diversen anderen Vögeln experimentell nachgewiesen. Zitteraale erkennen im Dunkeln ihre Gegner durch die Wahrnehmung von Änderungen elektrischer Felder, die sie selbst aussenden. Haie verfügen über Lorenzinische Ampullen, mit denen sie sowohl elektrische Felder als auch Temperaturunterschiede wahrnehmen können. Auch Zitterrochen nehmen die Körperelektrizität ihrer Beute wahr. Verschiedene Schlangenarten haben ein Grubenorgan zur Wahrnehmung von Infrarotstrahlung. Und Webspinnen erkennen durch einen Schwingungssinn die kleinsten Bewegungen in ihren Netzen.



So gleich die Sinneswahrnehmung beim Menschen auch abläuft, so unterschiedlich gestaltet sich der nachgelagerte Prozess, der das Weltbild entscheidend prägt. Denn mittels der Sinnlichkeit erlangen wir überhaupt erst eine Anschauung von den Dingen. Daraus resultiert ein Denkprozess (vorausgesetzt das Großhirn spielt mit). Das Ergebnis sind Begriffe, die unsere ganze Welt schließlich ordnen. Ein Baum ist ein Baum, ist ein Baum. Punkt. Ohne Anspruch auf Wirklichkeit. Und hier fangen die Probleme ein. Wir bilden keine synchronisierte Sprachgemeinschaft. Ein harmonisches Miteinander, mehr Verständnis und Frieden – alles könnte so einfach sein. Sinne lassen sich weniger täuschen – meist liegt es an mangelhafter Kommunikation. Hier lohnt sich mehr zu „sinnchronisieren“.

Peter Lengwenings