Top Magazin-Leser erleben Rum-Tasting

Rum-Feeling

In den endlichen Weiten des Niederrheins hinter den Feldern in Kerken ist ein junger Juwel auf dem Schwanenmarkt im Ortskern der Gemeinde geankert. Umgeben von historischen Mauern eines mit viel Liebe zum Detail restaurierten Stadthauses leben Michaela und Tim Tünnermann ihren Traum – eine urig schöne Bar mit kleiner Lounge und einem urig aufgepeppten Gewölbekeller. Wenngleich die eigentliche Intension der beiden Whisky ist, machten sie für das Top Magazin Niederrhein keine Ausnahme, sondern zeigten uns, welch Potenzial auch im Rum verborgen ist.

Michaela Tünnermann liebt es, zu reisen. Sie besuchte viele Orte dieser Welt, an denen Rum nicht einfach nur vorhanden ist, sondern gelebt und zelebriert wird. Anlässlich unserer Verkostung nahm sie uns mit auf eine kleine Weltreise des Rums und erklärte anschaulich die Herstellung und Reifeprozesses des Rums an den verschiedensten Orten. Eingetaucht in die Geschichte, eingehüllt in die wohlige Wärme der kleinen Lounge und aufgeschlossen für neue Eindrücke, entfaltete Rum an diesem Abend ein neu entdecktes Geschmackserlebnis.

Nach einem herzlichen Willkommen und dem ersten Schluck Rum-Cola auf Eis und Limettenscheiben begaben wir uns hinab in den urigen Gewölbekeller. Dort angekommen, standen wir kuschelig beisammen und lauschten den Worten der Gastgeber. Nach dem Toast schwenkten wir einen Rum Likör und waren bereit für die sich anschließende Kostprobe.

Verkostung

Wir starteten auf der sonnenverwöhnten Insel Barbados. Von dort probierten wir einen Mont Gay Rum Eclipbse. Honiggolden im Glas setzte der Einsteiger ein erstes würziges karibisches Zeichen. Seine Geschichte bleibt uns in Erinnerung, stammt er doch schließlich aus der ältesten dokumentierten Rumbrennerei der Welt. Bereits im Jahr 1703 wurde auf der Insel Barbados von der Mount Gay Distilleries Limited Ron (Rum) hergestellt. Aus Panama hinterließ Ron Abuelo 7 Anos einen bleibenden Eindruck. Im Solera-Verfahren hergestellt, ähnlich dem Sherry. Genießt man dazu ein Stück Bitterschokolade, erlebt der Gaumen schier eine Geschmacksexplosion. Tropisch, fruchtig, vollmundig und rund. Pur oder als Cocktail ein echter Genuss. Probieren Sie ihn als Daiquiri!



Ein echter Jamaikaner namens Navy Island XO Reserve ist ein Rum für Kenner, der als süß-salzig beschrieben wird. Der XO Reserve ist ein Blend, der aus drei verschiedenen jamaikanischen Rums hergestellt wird, die alle auf Melasse basieren und einige Jahre im Holzfass lagerten. Er hat die klassische Bernsteinfarbe. Mich, als Rumneuling, erinnerte sein Geruch eher an eine medizinische Erstversorgung mit antiseptischen Inhalten oder Desinfektion. Derart dominant geprägt, schaffte es auch der Geschmack nicht, mich vom Gegenteil zu überzeugen – leider. So richtig „rumfühlig“ wurde es in Anguilla. Der Pyrat Rum XO Reserve setzte eine wunderbare Duftnote von Orangen frei. Einmal mit der Nase im Glas, wart der Geist der Flasche gleich in Hochform. Rumtastisch! Ein Getränk, das sicher nicht nur zur Sommerzeit seine Freunde findet, sondern gerade in den Wintermonaten rund um Heißgetränke wie Glühwein & Co. eine wohlige aromatische Wärme hinterlässt. Der Pyrat XO Reserve ist ein Blend aus ca. 15 Jahre alten Rums. Mein persönlicher Favorit aus dem Tasting!



Der Höhepunkt des Abends galt dem Ron Zacapa Centenario XO Solera Grand Reserva Especial aus Guatemala. Auf über 2.300 Metern im Hochland von Quetzaltenango findet der Zacapa Ruhe, die richtige Luftfeuchtigkeit und die passende Temperatur, um ganz schonend zu einem Super-Premium-Rum heranzureifen. Dort achtet man sogar auf den Geräuschpegel. Dieser Rum wird direkt aus dem „virgin sugar cane honey“ Zuckerrohrsirup hergestellt. Nicht aus Melasse, wodurch die natürlichen Aromen viel besser ins Produkt einfließen können. Die Destillate lagern für ca. 25 Jahre in gebrauchten Bourbon-, Sherry- und Pedro Ximenes-Fässern, bevor sie in großen Holzbottichen vereint werden und in Fässern aus französischer Limousin-Eiche ihren letzten Schliff erhalten. Sein Aroma entfaltet er am besten in Cognacschwenkern bei Zimmertemperatur. „Eine unnachahmlich weiche und ausgewogene Geschmackskomposition, die in ein fruchtig süßes Finish mündet.“

Wann unternehmen Sie Ihre eigene Rumreise am Niederrhein?