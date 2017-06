» Mönchengladbach im Tourfieber

Das Tourfieber belebt eine ganze Region.

Sprichwörtlich aus dem Häuschen ist die Stadt Mönchengladbach. Denn durch die Straßen der Vitusstadt verläuft eine Sprint-Etappe der 104. Tour. Das weltweit größte Sportereignis auf zwei Rädern rollt auf uns zu! Der Oberbürgermeister der Stadt, Hans Wilhelm Reiners, ist bekennender Rennradfan und nutzt selbst gern viele Gelegenheiten, um den Fahrtwind durch eigene Muskelkraft zu spüren. Der erste Bürger der Stadt unterstützt ebenso wie der Initiativkreis Mönchengladbach und die Marketing Gesellschaft Mönchengladbach das sportliche Großereignis am Niederrhein.

Leuchtende Augen, beschleunigter Puls und wache Ohren sammelten sich schon zahlreich am 4. April, um einem zu lauschen, der seit fast zwei Jahrzehnte im Tourzirkus zu Hause ist, der jetzt die Seiten gewechselt hat, der einst aus dem Profilager und der Sattelperspektive von nun an auf der anderen Seite im auch nicht immer bequemen Moderatorensessel die Tour erlebt wie kaum ein anderer – Jens Voigt.

Im Haus Erholung knisterte kurz nach sieben die Spannung. Die Radfans und besonders die Anhänger der Tour de France füllten die Vorhalle bis auf den letzten Stehplatz, während der Bürgermeister, die Initiatoren und die Pressevertreter noch im Pressegespräch vertieft waren. Dann endlich, 20 Uhr, nahmen alle im Saal ihre Plätze ein und schenkten ihre Aufmerksamkeit dem Radrennprofi-Redner Jens Voigt. Ein verschmitzter Typ – dieser Voigt. Knapp 900.000 Kilometer hat er im Sattel auf zwei Rädern abgestrampelt, natürlich ohne E-Bike, pure Muskelkraft, viel Ausdauer und manchmal auch mit großer Überwindung. So ein Radprofileben ist halt auch viel Quälerei. Ein bisschen kaputt ist er auch, sein Körper ist mit 120 Nahtstichen übersät. Mit einigen Straßen hat er harte Bekanntschaft machen müssen. Nicht immer ging eine Tour verletzungsfrei zu Ende. Aber die Sucht, im Strudel einer Tour Teil eines Ganzen zu sein, motiviert, befl ügelt und befreit. Seine Erzählungen, Anekdoten und Einblicke fesselten und erheiterten die Zuhörer gleichermaßen. Es war eine helle Freude, wie Voigt Bekanntes und kleine Interna zum Besten gab. Und ein bekennender Familienmensch ist dieser Voigt auch. Jedenfalls hat er mit seiner Frau sechs lebhafte Kinder und wohnt in der Nähe von Berlin. Unter seinem Nachwuchs ist zwar Talent zum Radrennsport, aber die Kids von heute …. da locken auch die Geschichten von Papa nicht, Freizeit gegen Straßenkilometer und eine Profi kariere zu tauschen. Doch Radbegeisterung liegt allen Voigts im Blut – das versichert der Altmeister.

Der Ex-Radrennprofi weiß zu berichten, dass die 23-tägige Tour de France nicht nur das weltweit größte sportliche Ereignis auf zwei Rädern ist. Auch und gerade alle von der Tour unmittelbar betroff enen Regionen profi tieren von ihr. Es ist ein Familienfest. An den Straßenrändern sammeln sich abertausende Schaulustige. Sie feuern die Fahrer an, singen, tanzen, lachen und vertreiben sich die Zeit des Wartens mit Späßen, Grillen und verschiedenen sportlichen Aktivitäten. So eine Tour ist auch ein wahres Monstrum, das sich da bewegt. Allein ca. 3500 Übernachtungen sind für Sportler, Service, Funktionäre, Medien etc. pro Tour-Tag erforderlich. Die Tour wird in über 190 Länder übertragen, Einschaltquoten von 3,5 Milliarden schlagen glatt den Super Bowl. Erst seit seinem Job bei NBC als Kommentator hat Voigt Gelegenheit, die Strecke abseits der Tour auch wahrnehmen zu können und die Schönheit der Landschaften aufzunehmen. Als Rennfahrer nahm er lediglich die Farbe des Asphalts wahr und das Wetter. Landschaften, Leute und Gebäude verschwammen im Rausch der Geschwindigkeit. Auch dies ist ein Grund, weswegen er noch immer im Tourfieber steckt, weil er jetzt mit ganz anderen Sinnen die Begeisterung aufnehmen kann.

Grand Départ 2017 Düsseldorf

Donnerstag, 29. Juni 2017

Vorstellung der Mannschaften

Freitag, 30. Juni 2017

Offizielles Training der Teams

Samstag, 1. Juli 2017

1. Etappe: Einzelzeitfahren. Der Start und das Ziel des 13 Kilometer langen Zeitfahrens wird an der Messe in Düsseldorf sein. Von der Messe aus geht es Richtung Süden, über die Oberkasselerbrücke an die linke Uferseite des Rheins und auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring Richtung Rheinkniebrücke, dort wird wieder Rhein überquert, am Landtag vorbei führt die Strecke über die Königsallee, dann an der Oper vorbei und wieder zurück zur Messe der Stadt Düsseldorf.

Sonntag, 2. Juli 2017

Die zweite Etappe beginnt in Düsseldorf am Burgplatz mit einem neutralisiertem Start auf 9 Kilometer Länge. Die Strecke führt die Teilnehmer dann nach Grafenberg (Bergwertung), Erkrath und Mettmann, danach über Ratingen wieder zurück nach Düsseldorf. Von dort geht es nach Meerbusch, Neuss, Kaarst-Büttgen, Mönchengladbach (erste Sprintwertung auf der Bismarckstraße), Kreis Düren und Aachen bis zum Zielort im belgischen Lüttich.