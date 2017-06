ladies’ Day 2017 auf der Galopprennbahn in Krefeld

Großen Anteil daran hatten natürlich die zahlreichen Besucher. Vor allem die Damen, die sich für den Ladies’ Day mächtig in Schale – natürlich mit Hut – geworfen hatten. Ob mondäner, ausschweifender Sommerhut mit Federn, eine große, rote Kirsche mit Deko im Vintage-Stil aus eigener Fertigung oder die vielen kreativen Hut-Schöpfungen von Modistin Carolin Incorvaia Pomränke – zu bestaunen gab es unendlich viele Modelle, Formen und Farben, Hauptsache Haupt-Sache.

So viele fantastische Hüte …

Umso schwieriger die Aufgabe der Jury, den schönsten, besten, außergewöhnlichsten Hut an diesem Tag zu prämieren, denn mehr als 50 Damen stellten sich der Hut-Wahl. Die Plätze eins bis drei gingen schließlich an die Anja Plaschek aus Rheinberg, Manuela Pricken und Ulrike Dittrich aus Krefeld. Die kleine Mila Ersing aus Krefeld erhielt den Titel für die schönste Kopfbedeckung bei den Kindern. Lena Schreurs, die Frau des Rennclub-Vorsitzenden Jan Schreurs, freute sich nicht nur mit den Prämierten, sondern auch darüber, am Ladies’ Day einen ganz besonderen ihrer 30 Hüte ausführen zu können: Den großen, cremeweißen Hut mit Federn hatte sie sich vor 29 Jahren zur Hochzeit kreieren lassen – zeitlos schön, zeitlos klasse. Selbstverständlich präsentierte sich auch Zonta-Präsidentin Dr. Ulla Claßen mit Hut. Am Zonta-Stand auf dem Vorgelände der Galopprennbahn verkauften ebenfalls schön behütete Zonta-Mitstreiterinnen Pfingstrosen in Pink und Weiß für den guten Zweck. Mit dem eingenommenen Geld werden über die Krefelder Familienhilfe sozial schwache, ältere Frauen unterstützt – eine tolle Aktion. Viel Applaus auch für die Krefelderinnen Andrea Hitschler und Dagmar Fahnler. Die Modemacherin und die Goldschmiedin wussten, mit ihrer gemeinsamen Schau „Gold Couture“ zu begeistern. All dies durften die weiblichen Besucher des Renntages bei einem Glas prickelnden Sekt der Marke Fürst von Metternich genießen – den Gutschein dafür erhielt jede Dame am Eingang der Galopprennbahn.

Mitreißender Pferdesport

Dass bei aller Begeisterung für Hüte, Accessoires und Mode auch der Pferdesport bestes Niveau bot, dafür sorgten die sieben Rennen am Ladies‘ Day, der ungewöhnlich früh begann: Hauptstarter Ralf Steinmetz schickte bereits um 11 Uhr die Pferde für das erste Rennen auf die Strecke. Rennclub-Präsident Jan Schreurs erklärte dazu: „Der Ladies‘ Day-Renntag 2017 wurde zur Hälfte mit dem französischen Wettanbieter PMU abgewickelt. Das heißt, die ersten fünf Rennen wurden in die rund 12.000 Wettannahmestellen über den Pferde-TV-Kanal Equidia nach Frankreich übertragen. Da die Franzosen die Startzeiten vorgeben, mussten wir also deutlich früher als gewohnt beginnen.“Zu den Highlights aus Krefelder Sicht zählte sicherlich der Heimsieg von „Zantaro“. Der von Mario Hofer trainierte, eigenwillige Wallach ging dieses Mal ruhig in die Box und lief unter Jockey Stephen Hellyn als Erster durchs Ziel. Für „Zantaro“ war es der dritte Sieg seiner Karriere. Auf ihren ersten Sieg im bereits 13. Versuch musste die von Maxim Pecheur gerittene Stute „Summer Princess“ warten. Sie gewann ihr Rennen als 133:10-Außenseiterin. Und während der Krefelder Rennclub sein 20-Jähriges feierte, bekam noch einer Glückwünsche – und das gleich doppelt – übermittelt: Der im Stadtwald tätige belgische Jockey Koen Clijmans gewann auf dem Wallach „Ahraam“ nicht nur zum dritten Mal hintereinander auf dem Krefelder Turf – der strahlende Sieger feierte zugleich seinen 30. Geburtstag. Hut ab!