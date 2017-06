Kempener Küchengeflüster: Profis diskutieren gastronomische Trends

Die Teilnehmer

Florian Hirschmann

führt seit dem Herbst 2016 das Restaurant „Et Kemp‘sche Huus“ und ist der Newcomer in unserer Runde profilierter Kempener Gastronomen. Der in der Stadt von Anfang an mit viel Lob für seine Kreationen empfangene Koch stammt ursprünglich aus Moers, wo er nach der Lehre im Restaurant „Jedermann“ seines älteren Bruders gearbeitet hat. Berufliche Erfahrungen sammelte Florian Hirschmann darüber hinaus unter anderem in Berlin, Hamburg, Melbourne und Queenstown (Neuseeland).

Armin Horst

ist ebenfalls Koch, als Newcomer in Kempen kann man den in der Thomasstadt verwurzelten Wirt aber nicht bezeichnen. Schon 1986 eröffnete er nach einem beruflichen Aufenthalt in der Schweiz sein sehr beliebtes Restaurant „Ellenpoort“ in der Altstadt, seit 2000 bewirtschaftet er zudem die direkt benachbarte, traditionell niederrheinische Kneipe „Treppchen“. Im Juni dieses Jahres gibt Armin Horst, der sich ehrenamtlich als Vorsitzender des Kempener Werberings engagiert, seine beiden Lokale aus persönlichen Gründen auf.

Patricia Schmidt

erblickte das Licht der Welt in Görlitz und heuerte als ausgelernte Jungköchin auf dem Luxus-Segelschiff „Sea Cloud“ an, wo sie auch mit dem damaligen Küchenchef des legendären Londoner Private Dining Clubs und Caterers „Mosimann’s“ arbeitete. Sie bewarb sich erfolgreich um eine Stelle bei ihm, tauschte die Weltmeere gegen die Themse und lernte beim Kochen für die Queen und andere britische Adelshäupter Sascha Terhorst kennen. Gemeinsam eröffneten sie 2014 in Kempen ihr Restaurant „Das Ercklentz“.

Sasche Terhorst

hat das Kochen dort gelernt, wo jetzt Florian Hirschmann seine Gäste bewirtet – im „Kemp’sche Huus“. Nach seiner Lehrzeit ging der gebürtige Kamp-Lintforter in die Schweiz und arbeitete in verschiedenen renommierten Häusern. Im Juli 2011 wechselte Sascha Terhorst auf die britische Insel und trat in die Dienste des bereits erwähnten „Mosimann’s“ ein. Nach rund drei Jahren aufregender Caterings und einiger Reisen rund um den Globus wirkt er seit 2014 als Küchenchef in seinem Restaurant „Das Ercklentz“.





Top Magazin Niederrhein: Herzlich willkommen! Sie alle haben weit über den Kempener oder den niederrheinischen Tellerrand hinaus Erfahrungen in den unterschiedlichsten hochwertigen Gastronomien gesammelt. Was ist aus dieser Perspektive in Kempen besonders, was anders und was ganz genauso wie anderswo? Wie ist es zum Beispiel für Sie, in Kempen mit einer neuen Gastronomie am Start zu sein, nachdem Sie jahrelang kochend die Welt bereist haben, Herr Hirschmann?

Florian Hirschmann: Ich habe mich in Kempen von Anfang an sehr willkommen gefühlt. Die Kempener sind sehr offen für neue gastronomische Angebote, das ist auf jeden Fall schon einmal eine ihrer Besonderheiten. Deshalb waren sie ausgesprochen neugierig auf meinen Start am beliebten Standort „Et Kemp’sche Huus“.

Die Neugier wich dem Vernehmen nach recht schnell der Begeisterung?

Florian Hirschmann: Ja, unsere Gäste waren und sind sehr zufrieden mit unserem Angebot. Ich glaube, um in Kempen landen zu können, muss man ein gut austariertes Verhältnis von Preis, Leistung, Geschmack und Erlebnis hinbekommen. Das ist aber in anderen Teilen der Welt genauso. Eine weitere Kempener Besonderheit neben der Offenheit der Menschen ist allerdings, dass es hier im Vergleich zu anderen Städten relativ viele Menschen gibt, die bereit und in der Lage sind, für wirklich gute Qualität und Performance angemessene Preise zu zahlen und diese Qualität auch erkennen und würdigen können.

Sascha Terhorst: Kempen ist tatsächlich ein Glücksfall für Gastronomen mit Anspruch, das kann ich so bestätigen. Wir haben ebenfalls sehr viele Stammgäste, nicht wenige dürfen wir bis zu drei- oder viermal die Woche bei uns begrüßen. Eine weitere Eigenheit der Kempener: Sie kommen sehr, sehr gerne in größeren Gruppen. Man kennt und versteht sich hier. Da findet man sich auch ganz spontan zu acht oder zu zehnt zusammen. Was dann meist charmant turbulent wird.

Patricia Schmidt: Ich möchte die Antwort auf die Frage danach, was in Kempen anders ist, noch um eine Komponente ergänzen, die vor allem am Anfang für uns eine Rolle gespielt hat. Wir haben ja auch ein Traditionsobjekt übernommen vor knapp vier Jahren, viele unserer heutigen Gäste sind schon vor unserer Zeit in das Haus Ercklentz gekommen. Da gab es durchaus so etwas wie kleine besitzstandwahrende Gesten, was die besondere, fast familiäre Verbundenheit vieler Kempener mit „ihren“ alteingesessenen gastronomischen Stätten dokumentiert. So etwas liebevoll aufzufangen und mit dem eigenen Stil behutsam kompatibel zu machen, gehört in Kempen schon auf besondere Weise zum Job dazu, wie ich finde.

War das schon immer so, Herr Horst?

Den Drang, ein Restaurant ein bisschen an sich selbst und die städtischen Gepflogenheiten anzupassen, es auf diesem Weg dann aber auch regelrecht zu adoptieren, hatten die Kempener schon immer, ja. Wobei ich sagen muss, dass ich es, als ich 1986 das „Ellenpoort“ eröffnet habe, vergleichsweise leicht hatte mit dem Adoptiertwerden, denn der Bedarf war zur damaligen Zeit groß. Wir waren Pioniere in Sachen vom Standard klassischer deutscher Speisegaststätten abweichender Restaurants vor Ort, haben als erste nur mit frischen und zum Teil bislang unbekannten Zutaten gekocht und die Bewirtung aufwendiger, atmosphärischer und moderner gestaltet. Außer uns gab es abseits der Norm altdeutscher Rustikalität damals eigentlich nur den Italiener „Rudolfo“ auf der Petersstraße. Trotzdem haben wir von Anfang an gemerkt: Die Kempener wollen überzeugt werden. Auch wenn sie im Grunde neugierig und wohlwollend sind, bleiben sie stets kritisch und sagen auch ihre Meinung. Das ist für mich immer sehr angenehm gewesen. Diese direkte Rückmeldung, ob man seinen Job gut macht. Und die Erfahrung, dass es sich lohnt, auch bei kritischen Naturen Überzeugungsarbeit für neue Ideen aus der Küche zu leisten.

Wie empfänglich für Trends, für Neues ist das kleinstädtische Publikum am Niederrhein denn generell? Muss man wie in urbanen Zentren ständig sehr nah am Puls der Zeit bleiben und Entwicklungen umgehend adaptieren, oder kann man sich langsamere Erneuerungszyklen gönnen?

Sascha Terhorst: Ich glaube, es gibt in Bezug auf Trends heute nicht mehr den wirklich großen Unterschied zwischen Groß- und Kleinstadt. Die Trends in der Gastronomie gehen auf Youtube, durch TV-Sendungen über Ernährung, Restaurants, über Köche und Kochen um die ganze Welt, die machen auch vor Kempen, bzw. dem Niederrhein nicht halt. Wir experimentieren gerne und viel mit internationalen Einflüssen, auch entlang gerade aktueller Trendlinien. Das kommt gut an bei unseren Gästen, die ja nicht nur in Kempen essen gehen, sondern auch Restaurants zum Beispiel in Großstädten besuchen und mir generell gut informiert und interessiert scheinen. Trotzdem hecheln wir nicht jedem Trend hinterher. Das machen angesagte Restaurants in Großstädten aber auch nicht. Florian Hirschmann: Ich habe an ganz unterschiedlichen Orten der Welt die Erfahrung gemacht, dass die Entwicklung der Ansprüche sich jenseits regionaler Ausprägungen in unserer Zeit oft ähnelt. Das gilt nicht nur für die Aufnahme kurzfristiger Trends, von denen man wie Sascha Terhorst richtig gesagt hat, auf keinen Fall alle aufgreifen muss, sondern ganz allgemein für die großen Themen der aktuellen Küche: Frische, Nachhaltigkeit, bewusster Genuss, der Reiz des Crossovers internationaler und regionaler Einflüsse, die authentische Arbeit mit Gewürzen und Kräutern, das Kitzeln von Aromen, die ästhetische Präsentation. Die Menschen sind überall anspruchsvoller geworden, unsere Branche hat sich angesichts dessen weiter professionalisiert. Dazu gehört auch die Berücksichtigung individueller ernährungsspezifischer Vorlieben oder Einschränkungen, die es heute in zahlreichen Varianten gibt.

Vom Fructarier über den Veganer und den Low-Carb-Jünger bis hin zum Paleo-Diätler. Ist man als Koch nicht geegentlich trotz aller Professionalisierung genervt über manche „Extrawünsche“ und denkt sich: Meine Gerichte sind Kreationen, keine als Baukasten zu betrachtenden Vorschläge? Zumal auch die Häufigkeit der Intoleranz gegenüber verschiedenen Zutaten in den letzten Jahren gefühlt stark zugenommen haben soll … Verspürt man da mitunter Lust, Grenzen zu setzen? Zu sagen: Geht nicht! Wir machen wie bei den Trends nicht jeden Schnickschnack mit?

Patricia Schmidt: Nein, man will die Leute ja nicht vor den Kopf stoßen, wir möchten doch, dass unsere Gäste wieder zu uns kommen.

Ich sehe diese Vielfalt als Herausforderung. Es gehört zu meinem Selbstverständnis als Köchin, damit professionell umzugehen. Eine Restaurant-Küche ist ein sehr dynamischer und arbeitsintensiver Ort. Wir engagieren uns auf einem hohen Level, da dürfen die Gäste ruhig anspruchsvoll sein.

Bis jetzt hört es sich so an, als hätten Sie uns nur Gutes zu berichten über das Dasein als Kempener Gastronomen. Gibt es auch Schattenseiten?

Armin Horst: Die gibt es durchaus. Wobei die wenig mit Kempen im Speziellen zu tun haben. Alle Gastronomien in NRW unterliegen heute sehr viel mehr Bestimmungen und Rechtsvorschriften, als man sich das vor zehn Jahren hätte träumen lassen. Die mannigfaltigen hinzugekommenen Dokumentationspflichten, betreffend alles mögliche, von der Arbeitszeit über den Bargeldbestand bis hin zur Kühlschranktemperatur und zur Desinfektion des Fußbodens. Sie haben uns einen gewaltigen administrativen Mehraufwand beschert. Mit der frisch eingeführten Hygieneampel nimmt dieser Aufwand jetzt noch einmal zu. Das kostet enorm viel Zeit und Arbeitskraft, die wir früher nicht aufwenden mussten. Eine weitere der von Ihnen angesprochenen Schattenseiten ist das Rauchverbot, das mich in meiner neben dem Restaurant geführten Kneipe „Treppchen“ enorm viel Umsatz gekostet hat. Von der Teuerung in Sachen Pachtspiegel, Energie und Bruttolöhne fange ich gar nicht erst an, die plagt schließlich nicht nur uns Wirte.

Florian Hirschmann: Wobei ich dem Rauchverbot im Restaurant nur Positives abgewinnen kann.

Armin Horst: Ohne Frage. Auch in der Kneipe habe ich großes Verständnis für Nichtraucher, die sich wohler fühlen, wenn sie qualmfreie Luft atmen. Ich habe viel Geld in eine Lösung investiert, die beide Gruppen zufriedenstellte, aber auch die wurde dann untersagt mit der Einführung des absoluten Rauchverbotes.

Patricia Schmidt: Das Rauchverbot mal dahingestellt, es ist auf jeden Fall so, dass der Arbeitsaufwand für Dokumentation in der Gastronomie langsam groteske Züge annimmt und sehr viel Zeit frisst.

Sascha Terhorst: Was mich daran am meisten ärgert, ist nicht einmal der gestiegene Arbeitsaufwand. Im Falle der Hygieneampel ist es die Arroganz der Geste. Wir sind alle Fachleute, jeder Azubi zum Koch bekommt Hygiene ab dem ersten Tag der Lehre so gründlich beigebogen, so hintergründig vermittelt, dass es in unseren Augen ein wenig albern anmutet, uns jetzt mit Listen und zusätzlichen Verwaltungsapparaten oder Vorgaben zu traktieren. Kühlschranktemperaturen, Putz- und Desinfektionszuständigkeiten im gesamten Betrieb, Hygienevorschriften etc. pp – genau darauf und auf die Organisation dieser Aufgaben wurden wir gedrillt, das ist ein elementarer Bestandteil unseres Berufes.

Armin Horst: Sehe ich ähnlich. Es ist ja nicht so, dass wir Amateure sind, die einen Imbiss führen. Die bisherigen Kontrollen und Vorschriften haben für uns Profis völlig ausgereicht. Von unserer Sauberkeit hängt unser Ruf ab. Das weiß und lebt jeder Koch als Betriebsleiter auch ohne Ampel, Listenwirtschaft und kleinkarierte Nickeligkeiten abseits wirtschaftlicher Realitäten.

Trotz einer insgesamt also auch angesichts der günstigen Kempener Verhältnisse schwieriger gewordenen Marktlage arbeiten Sie alle erfolgreich, bzw. haben das über dreißig Jahre lang getan. Gibt es vielleicht doch so etwas wie ein griffiges Geheimrezept, um in Kempen als Gastronom erfolgreich zu sein, und Sie wollen es nur nicht verraten?

Sascha Terhorst: Ich spreche glaube ich für uns alle, wenn ich sage, dass sich unser Erfolg nicht in Konzepten oder Erfolgsrezepten darstellen lässt. Natürlich haben wir alle ein Konzept, eine Idee für unsere Arbeit. Aber darauf kommt es nicht in erster Linie an. Unser Erfolg bildet sich in den vielen kleinen und großen Momenten ab, in denen Menschen in unseren Häusern glücklich, zufrieden und begeistert sind. Unsere Konzepte beschreiben nur den Rahmen, in dem dieses Bild möglich wird. Und auch wenn dieser Rahmen bei unseren drei Objekten unterschiedlich ausfällt, ist das Ergebnis letztlich dasselbe.

Herzlichen Dank für das interessante Gespräch.