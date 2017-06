Es gibt sicher nicht viele Häuser, die ihren Standort wechseln. Und es gibt auch nicht viele Köche, die schon für fünf Sterne gearbeitet haben. Aber es gibt viele interessierte Augen, Ohren und Geschmacksrezeptoren, die neugierig einen solchen Ort mit allen Sinnen verkosten wollen, an dem Geschichte und Geschmack zueinander finden.



Das Top Magazin folgte der Einladung des jungen sympathischen Pächters Florian Hirschmann, um gemeinsam mit einer Auswahl an fachkundigen Freizeit-Feinkostspezialisten, die Fingerfertigkeiten des Chef de Cuisine zu erkunden und die neuen alten Räumlichkeiten inmitten der historischen Altstadt von Kempen ins Visier zu nehmen. Es war ein mediterraner Genussabend. Der erste Tage des Jahres, der Temperaturen gen 30 Grad auch noch am frühen Abend vorhielt. In luftiger Sommeratmosphäre flossen viel Hugo-Prosecco mit Rosenblüten und kühles Wasser. Kleine Appetitanreger mit deftigem Bulled Pork auf Hummus, Tiroler-Speck-Flammküchlein oder frisches Landbrot mit Kräuter-Aioli mundeten zum freundlichen Welcome. Doch erst mal einen kleinen Abstecher in die Historie: Das Kemp’sche Huus, das früher mal „Haus Pielen“ hieß und bis 1976 an der Kuhstraße in Kempen stand, scheint sich an seinem „neuen“ Standort richtig wohl zu fühlen. Es ist ein Paradebeispiel niederrheinischer Fachwerkkunst. Seine hohen Fensterfronten und das schnörkellose, geradlinige Andreaskreuz sind architektonisch für diese Region bezeichnend. 1979 hat ein ortsansässiger Bürger das Haus Balken für Balken mit viel Hingabe an der Neustraße 31 wieder aufgebaut. Seit 1980 beherbergt das alte Haus mit neuem Namen ein Restaurant. Seit Oktober 2016 hat sich Florian Hirschmann dem Geist des Hauses angenommen und die Küche erobert.



Der gebürtige Moerser war mit seinen 31 Lenzen schon sehr umtriebig auf dem nationalen und internationalen Spitzenküchenparkett. Als Sous Chef arbeitete er im fünf-Sterne-Hotel Rocco Forte de Rome in Berlin. Außerdem weist sein Lebenslauf Stationen in Rom und auf Mallorca auf. Zuletzt war er Chef de Cuisine im Restaurant seines Bruders in Moers, dem „Jedermann“. Doch seit Ende letzten Jahres ist er voll und ganz sein eigener Herr im Hause. Sein Credo: „mediterrane Küche, hochwertig, bodenständig und kreativ“. Das Sommerfeeling konnten wir nicht nur sehen, sondern schmecken. Im ersten Gang wurde ein Ziegenkäse aus der Bretagne mit Trüff elhonig auf Wildkräutern mit Granatapfel und Erdbeeren kredenzt – köstlich! Erfrischend harmonierte ein Grauburgunder auf Empfehlung von Wein Wolf.



Der Hauptgang galt einem zart-rosa US RibEye mit Balsamico-Schalotten, dazu Rosmarin-Polenta mit Ofentomate und Spargel. Als süßes Finish schloss ein erfrischender Schokoladen-Marquis mit Waldbeeren/Rhabarber und Riesling-Sorbet. Gianni Vasarri, der Sommelier als Vertreter von Wein Wolf, traf die richtige Entscheidung mit einem Cuvée der Kracher Auslese vom Neudsiedler See. Genau so stellt man sich einen lauen mediterranen Weinabend vor. Das Team um Küchenchef Florian Hirschmann – sie alle waren sehr herzlich und haben uns einen tollen Abend geboten. Es wurden viele Gespräche geführt, Kontakte geknüpft oder intensiviert und neue gastronomische Erfahrungen aus Kempen zum Weitersagen und Wiederkommen mitgenommen.