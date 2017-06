» Düstere Stoffe zur Erhellung

Seit Februar frisch im Programm ist die Uraufführung von „The Dead Inc. – Die Toten“, dem neuen Stück des New Yorker Autors Michael Yates Crowley. Die Groteske beleuchtet den Büroalltag einer amerikanischen Firma, die zwar ihr Geschäft mit dem Sterben macht, vor der Realität des Todes aber lieber die Augen verschließt. – Als die Frau des Firmenchefs unerwartet beim Yoga verstirbt, bricht die scheinbar funktionierende Welt mit Powerpoint-Präsentationen und Kaffeevollautomaten schlagartig zusammen. Nur

einer sieht es kommen – doch wer glaubt schon einem ewigen Assistenten, der in einer erfolgreichen Geschäftsfrau einen Geier vermutet, der nach einer Leiche verlangt? Vorstellungen im Schlosstheater sind am 1., 9. und 20. April.

Großer Beliebtheit erfreut sich der temporeiche und unterhaltsame Liederabend „Dieter hört die Signale“, bei dem das Ensemble einmal mehr seine hohe musikalische Vielfalt und Experimentierfreude beweist. Mit einer so noch nie dagewesenen Zusammenstellung von Ohrwürmern, die von den Beatles über The Police, Michael Jackson, Amy Winehouse bis zu klassischen Jazz-Standards und Hamburger Indie-Pop reichen, begeistert der Abend mit originellen Arrangements und schrägem Humor. Also: „Hingehen und den Dieter machen“, und zwar am 26. und 30. März sowie 22. April.

Seit der Wahl von Donald Trump ist Orwells Roman „1984“ wieder an der Spitze der Bestsellerlisten zu finden, und auch das Schlosstheater nimmt die Dystopie eines totalitären Überwachungsstaats wieder ins Programm. Protagonist Winston Smith gerät zunehmend in Konflikt mit der offiziellen Darstellung des Systems. Aus der Suche nach seiner eigenen Wahrheit wird Widerstand gegen eine Welt, die jedoch längst Teil seiner eigenen Identität ist. Das ist – mit Orwells „Neusprech“ formuliert – „doppelplusungut”. Denn der „Große Bruder“ will geliebt werden, ohne Einschränkung.

Eine Premiere hat das Schlosstheater im April mit „Judas“ von Lot Vekemans zu bieten, dem Monolog eines seit Jahrtausenden verurteilten Bösewichts, der nun selbst das Wort ergreift. Seine Version der Ereignisse stellt die Überlieferung auf den Kopf und hinterfragt die Brille, durch die wir Geschichte betrachten. Denn wer opfert sich hier eigentlich für wen? Kann der eine nur zum Helden werden, wenn dafür der andere alle Schuld auf sich lädt? „Judas“ ist ein eindringliches Vexierspiel über die Komplexität von Wahrheit und Glaubwürdigkeit, passenderweise zu erleben im Spielort Kapelle am 6., 8., 23. und 28. April.

Brandaktuell und deshalb wieder im Repertoire ist Max Frischs Klassiker „Biedermann und die Brandstifter“. Das „Lehrstück ohne Lehre“ erzählt von einem ängstlichen und gesetzestreuen Normalbürger, der alles richtig machen will und am Ende selbst zum Brandstifter wird. Mit dem STM-Bürgerchor, der dazu rechtspopulistische Hetzparolen skandiert, wird der Stoff brisant und aktuell, denn er fragt nach der eigenen Position gegenüber dem Fremden. Die skurrile Komödie mit tiefen Abgründen ist wieder zu sehen am 27. und 29. April (Publikumsgespräch nach der zweiten Aufführung).

