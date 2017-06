» Vier Premieren und ein Kulturmarkt

Nach dem Siebenjährigen Krieg wird der preußische Major von Tellheim wegen Korruption angeklagt und aus dem Militärdienst entlassen. Somit der Ehre beraubt, versteckt er sich vor seiner Verlobten Minna von Barnhelm in einem heruntergekommenen Hotel, um das Verfahren gegen sich abzuwarten. Doch die selbstbewusste junge Frau reist ihm nach und stellt ihn mit einem unverblümten: „Lieben Sie mich noch?“ zur Rede. „Minna von Barnhelm“, uraufgeführt 1767 in Hamburg, ist eine spielerisch-lustvolle Auseinandersetzung mit starren gesellschaftlichen Mustern und moralischer Eitelkeit, die mit zweierlei Maß misst. Lessings Stück gilt als erste deutsche Komödie, mit der er der bis dahin üblichen Posse eine „gehaltvolle Dichtung“ (mit bestechendem Sprachwitz!) entgegenstellte. Premiere im Theater Mönchengladbach ist am 8. April.

Mit „Lohengrin“ inszeniert der international gefragte Regisseur Robert Lehmeier seine erste Wagner-Oper und richtet bei seiner Erzählweise des Lohengrin den Fokus auf politische und psychologische Zusammenhänge. Zum anderen wirft er einen kritischen Blick auf autoritäre Herrschaftsstrukturen und die Verführungskraft politischer Heilsfiguren – mit erschreckend aktueller Bedeutung.Alle anspruchsvollen Solistenpartien besetzt das Theater Krefeld Mönchengladbach aus dem eigenen Ensemble. Für die Titelrolle konnte für vier Vorstellungen der britische und gefeierte Tenor Peter Wedd als Gast verpflichtet werden. Für den herausfordernden Chorpart dieser Oper werden 70 Sänger(innen) aufgeboten durch den Haus- und Extrachor sowie professionelle „Wagner-Choristen“. Die Niederrheinischen Sinfoniker spielen unter der musikalischen Leitung von GMD Mihkel Kütson. Premiere im Theater Krefeld ist am 15. April.

Eine Burger-King-Filiale kurz vor Ladenschluss: Während die Mitarbeiter die letzten fettigen Überreste von den Tischen wischen, ertönt plötzlich ein Schrei. In einer Sitzgruppe wird ein Baby gefunden. Schnell sind sich alle einig: Das Kind kann nur von der Roma-Frau zurückgelassen worden sein, die kurz zuvor noch dort war. Doch wer ist diese Frau? – Mit „Phantom (Ein Spiel)“, das am 27. April in der Fabrik Heeder Premiere feiert, haben Lutz Hübner und Sarah Nemitz ein Stück geschrieben über die anderen, die ‚falschen’ Flüchtlinge, die osteuropäischen Zuwanderer, die Arbeitsmigranten aus Bulgarien und Rumänien. Die, denen man nun wirklich nicht auch noch helfen kann. Die, die sich selbst helfen müssen. Mehr noch aber ist es ein Stück über uns: über die deutsche Gesellschaft und deutsche Vorurteile.

Angelegt als eine Musikcollage aus Bausteinen von Barock über Klassik bis zur Rockmusik, erzählt Choreograf Robert North in dem Handlungsballett „Teufelskreis“ mit teils ernstem, teils ironischem Blick von einer Familie und dem Leben der einzelnen Familienmitglieder: Mutter, Vater, Tochter, Sohn und Großvater. An ihrem Beispiel werden die Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Generationen in der heutigen Zeit ebenso thematisiert wie Probleme und Verlockungen der Gegenwart: Der Teufel treibt sein verführerisches Spiel und verkörpert die negativen Seiten unseres modernen Lebens im Zeitalter der digitalen Revolution: Manipulation durch Medien und soziale Netzwerke, Abhängigkeit oder Flucht aus der Realität. Zur Premiere dieses Ballettabends lädt das Theater Krefeld am 6. Mai ein.

Von Pop bis Poetry Slam, von Big-Band-Sound bis Tangotanz, von Kunst bis Kino – die Bandbreite der Mönchengladbacher Kulturszene ist riesengroß. An einem einzigen Nachmittag ruft das Theater mehr als 30 Künstler, Vereine und Institutionen aus der ganzen Stadt zusammen, um ein großes Festival zu feiern: den 2. Kulturmarkt am 1. Juli auf vier Bühnen im und am Theater. Bis in den Abend hinein entfaltet sich ein vielfältiges und reichhaltiges Programm. Ritter und Handleser sind unterwegs, Singer-Songwriter und Percussion-Gruppen bevölkern die Bühnen, Chöre und Orchester spielen auf, Künstler zeigen ihre Werke. An Ständen informieren Gladbacher Einrichtungen über ihre Arbeit. Für Kinder stehen Märchenerzähler, Hüpfburgen und weitere Attraktionen bereit. Der Eintritt ist frei.