» Der „Piesch“

Während in den meisten anderen Gegenden Deutschlands das pünktlich eingenommene Mittagessen zu den eisernsten aller ­Gepflogenheiten zählt, ist dieser Umstand am Niederrhein nicht halb so wichtig wie die ­Frage, was es denn später zum ­Kaffee gibt. Wenn man hier aufwächst, merkt man das schon von klein auf, zum Beispiel anlässlich verschiedener ­Familienfeiern. Man kann die Gäste jederzeit auf den erstklassigen Sauerbraten ­ansprechen oder ihnen die köstlichen Antipasti vor dem Mittagessen anpreisen, auf ein ­kurzes „Jaja!“ folgt trotzdem rasch die Frage: „Und was bekommen wir nachher zum Kaffee?“

Die Kaffeezeit – jene sich alltäglich nachmittags wiederholende, heimliche Hauptmahlzeit des Niederrheiners – hat in unserem Landstrich einen festen Rang. Für diese Zeit haben wir sogar ein ganz eigenes Format erfunden: die Niederrheinische Kaffeetafel. Rosinenbrot, Schwarzbrot, Streusselkuchen, Leberwurst, Butter und Marmelade sind ihre klassischen Bestandteile. Hinzu kommt noch das Fisternölleken, ein Kornschnaps mit Zucker und Rosinen. Und natürlich der Kaffee, denn um den geht es in erster Linie.

Es ist kein Zufall, dass Kaffee zu diesem einzigen wirklich originär niederrheinischen „Gericht“ zwingend dazugehört, denn Kaffee ist für den Niederrheiner seit jeher ein essentieller Begleiter kleiner und großer gesellschaftlicher Anlässe. Wer zum Beispiel der berühmten „Nachfeier“ aus dem Programm Hanns Dieter Hüschs gelauscht hat, weiß, warum die niederrheinische Art des gemeinsamen Kaffeeschlürfens und des damit verbundenen Erzählens von Hüh nach Hott besonders unverwechselbar ist.

Natürlich wird woanders auch Kaffee getrunken und von Hüh nach Hott erzählt. Aber es liegt dabei nicht jenes Flair alter Frauen mit Kopftuch, nebliger Deichwiesen und trauriger Weiden in der Luft. Nicht jener ganz besondere Duft, der entsteht, wenn sich der frühe Morgenwind auf dem Rhein bei Orsoy mit dem Kaffeeduft aus der in klammen Fingern gehaltenen Tasse eines Schiffers vermischt.

Die Zielgruppe für Leberwurst auf Rosinenbrot wird schmaler.

Das Aufkommen moderner Kaffee­konsumtechniken abseits der Thermos­kannen und weißen Keramiktassen hat auch den Niederrhein nicht kaltgelassen. Die Zielgruppe für Leberwurst auf Rosinenbrot ist schmaler geworden. Kaffee – oder eine seiner mittlerweile vielfältig zubereiteten Variationen – und Erzählen, das geht für die Niederrheiner aber immer noch prächtig zusammen und zwar quer durch alle Schichten und Gruppen. Von der rüstigen Omi, die im Landcafé energisch ihren „Ladde Matschato“ bestellt, bis hin zum hippen Banker, der seine drei korrekt pluralisierten „Espressi“ beim schicken Italiener um die Ecke bezahlt.

Liegt die enge, fast spirituelle Verbindung, die der Niederrhein und der heiße Bohnen-Aufguss miteinander pflegen, tatsächlich am geographischen Glücksfall, durch die Nachbarschaft zu Holland einmal eine der wichtigeren Kaffee-­Import-Regionen Deutschlands gewesen zu sein? Das weiß man nicht. Wissen sollte man aber, dass man am Niederrhein ­einen Gastgeber immer noch gesellschaftlich vernichten kann, wenn man ihn in einer Gesprächspause am Tisch deutlich vernehmbar auffordert, einem doch bitte die Kanne mit dem „Piesch“ zu reichen. Denn der „Piesch“ ist, wie schon meine Großmutter spitzlippig wusste, ein fader und lieblos verkochter Filterkaffee. Einer also, der sich eines niederrheinischen Gastgebers nicht geziemt.