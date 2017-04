» Das Kaffee-Kabinett

Zu Besuch in der ältesten Kaffeerösterei Deutschlands

Top Niederrhein hat den derzeit als Geschäftsführer arbeitenden Nachfahren des Gründers getroffen. Lutz Reinhart-van Gülpen führt die Geschicke der ältesten Kaffeerösterei Deutschlands in der sechsten Generation durch die Neuzeit und hat ein feines Näschen für Kaffeevariationen, Röstzeiten und Geschmacksnuancen. Im Kabinett des Firmensitzes der Emmericher Kaffeerösterei Van Gülpen fühlt man sich in eine Zeit zurückversetzt, in der Kaffee auf eine ganz andere Art bedeutsam war als heute. Große Blechdosen, alte Reklameschilder, Wandbilder von Plantagen, Schiffen und Häfen; dunkle Holzvertäfelung, geschmackvolle alte Möbel. Alles hier verweist auf jene Tage, in denen Produkte aus Übersee noch vom unbedingten Nimbus kolonialer Exklusivität umgeben waren. Lutz Reinhart-van Gülpen schenkt uns aus einer gläsernen Kanne frischen Kaffee ein, die Fotografin greift reflexartig nach der Milch. „Bitte nicht!“ sagt der sympathische Geschäftsführer lächelnd. „Probieren Sie doch erst einmal.“ Ich trinke meinen Kaffee bei Interviews grundsätzlich schwarz und nippe bereits. Ich bin überrascht. Die recht helle Flüssigkeit in meiner Tasse kommt hinter einer eher leichten Kopfnote aus Röstaromen sehr fruchtig daher. Der Geschmack bricht sich mit meinen Erwartungen an frischen Kaffee, ist aber eine eindeutige Bereicherung und schmeckt nach mehr.

Der Nimbus kolonialer Exklusivität

„Das ist ein kenianischer Arabica-Kaffee. Ich habe die Bohnen sehr hell geröstet, um den Charakter des Kaffees zu betonen“, erzählt Lutz Reinhart-van Gülpen. „Persönlich mag ich die feine Säure und den fruchtigen Geschmack sehr gern. Bei vielen industriell gerösteten Arabica-Kaffees, die man auf dem Mainstream-Markt bekommt, schmecken Sie außer Röstaromen nicht mehr viel.“

Das ist allerdings nur eine Facette des Programms. „Wir haben auch dunkler geröstete Kaffees im Angebot.“ Die Kaffeerösterei Van Gülpen macht nicht auf Mainstream, sie ist eine ausgewiesene Spezialitäten-Rösterei. Eine wichtige Weiche, die Lutz Reinhart-van Gülpens Großvater vor rund fünfzig Jahren gestellt hat. Aber der Reihe nach. Ganz am Anfang der Geschichte, 1832, war bei Lensing & Van Gülpen der Kaffee noch gar nicht so wichtig. Denn die beiden Kaufleute waren nicht auf ein bestimmtes Handelsgut spezialisiert, sie boten in ihrem Geschäft mitten in Emmerich ein sehr breites Sortiment kolonialer Nützlichkeiten und Köstlichkeiten feil. Darunter waren auch Kaffeebohnen. Die kaufte man zu dieser Zeit aber nicht geröstet, sondern roh. Das Rösten besorgte die Hausfrau selbst in einer Pfanne auf dem Ofen zuhause.

„Als Carl van Gülpen 1865 verstarb, sah das mit dem Kaffee und seiner Wichtigkeit für das Unternehmen schon anders aus“, berichtet Lutz Reinhart-van Gülpen. Die Dynamiken und schöpferischen Kräfte der voranschreitenden Industrialisierung hatten die im Rohzustand grünen Bohnen aus den Kolonien in aller Welt als Produkt für den jungen Massenmarkt entdeckt. Kaffee sollte nicht länger nur Vorzug für wenige sein, er wurde populär, entwickelte sich zu einer immer stärker nachgefragten Ware. Zum Ende der 1860er-Jahre machte der Handel mit Kaffee gute achtzig Prozent des Umsatzes auf den Namen Lensing & Van Gülpen aus.

Der „Kugelbrenner“ und die industrielle Revolution

Nach dem Tod Carl van Gülpens übernahm sein Sohn Alexius die Führung der Geschäfte. Vor dem Gesetz war der Filius eigentlich noch zu jung für diese Aufgabe, trotzdem hatte er bereits eine ehrgeizige Vision: Statt roher Kaffeebohnen wollte er geröstete verkaufen und so mit einem ganz neuen, für den Verbraucher viel bequemeren Produkt am wachsenden Markt punkten.

„Alexius hatte nicht nur Visionen, er setzte sie auch um. Und entwickelte auf der Grundlage seiner Überlegungen zum Röstverfahren gemeinsam mit dem Ingenieur Theodor von Gimborn den heute legendären Kugelbrenner – die erste Serienproduktion von Röstmaschinen“, erzählt Lutz Reinhart-van Gülpen. Alexius, die Witwe Lensing und von Gimborn gründeten eine zweite Firma, eine Maschinenfabrik. Auch den Nachfolger dieses Unternehmens gibt es bis heute. Die Emmericher PROBAT-Werke sind seit Jahrzehnten Weltmarktführer in der Produktion industrieller Röstmaschinen.

Die Kaffeerösterei Lensing & Van Gülpen florierte durch Alexius van Gülpens Erfolge, die nächsten Generationen führten das Geschäft umsichtig weiter und sicherten es immer wieder mit zweiten oder dritten Standbeinen ab. Lutz Reinhart-van Gülpen: „Es war bestimmt kein Zufall, dass wir van Gülpens beim Kaffee gelandet sind und mit dem Kaffee unsere größten Erfolge hatten und haben. Aber als traditionelle Kaufleute waren meine Vorväter und mein Vater sehr darauf bedacht, auch in anderen Sparten Geld zu verdienen.“ Einzel- und Großhandelsgeschäfte, Tankstellen und Tante-Emma-Läden – all das gehörte über Jahrzehnte immer mal wieder in verschiedener Form zum kleinen Kaffee-Imperium der van Gülpens.

Hier röstet der Chef selbst: Lutz Reinhart-van Gülpen bei der Arbeit.

Neupositionierung im Kampf mit den Kaffee-Multis

Die schon angesprochene Zäsur zu Beginn der 1960er-Jahre, die Entscheidung, sich nicht mehr als Großhändler mit eigener Rösterei, sondern als Spezialitäten-Rösterei am veränderten Markt zu positionieren, wurde von Fritz Reinhart-van Gülpen etwa zeitgleich mit dem Umzug des Unternehmens aus der Emmericher Innenstadt in die Peripherie gesetzt. Dem van Gülpen der vierten Generation war klar, dass er im zunehmenden Verdrängungswettbewerb der Kaffee-Multis keine guten Überlebenschancen hatte, wenn er weiter auf Masse setzte. Also setzte er in Zukunft ausschließlich auf Klasse. Aus Sicht der sechsten Generation haben sich die Weisheit und die Weitsicht der damaligen Entscheidung bis heute immer wieder bestätigt. Die Kaffeerösterei van Gülpen ist gut aufgestellt und beschäftigt sieben Mitarbeiter. Zu den Kunden gehören anspruchsvolle Gastronomien und Gourmets im gesamten Bundesgebiet. Auch der Spezial-Versandhändler Manufactum und die Klever Bäckerei-Kette Heicks & Teutenberg setzen auf Kaffeespezialitäten aus dem Hause van Gülpen. Am südlichen Niederrhein genießt man sie vor oder in den Filialen des Sylter Eiskaffees in Kempen und Krefeld.

Den Erfolg erklärt Lutz Reinhart-van Gülpen mit zwei Faktoren: „Wir konzentrieren uns auf wirklich hochwertige, qualitativ exzellente Kaffees, deren Herkunftsorte wir kennen. Uns ist wichtig, wie der Kaffee angepflanzt und geerntet wird, dass die Arbeiter und die Bauern wirklich angemessen an der Wertschöpfungskette beteiligt sind, dass ihre Familien ein gutes Lebensumfeld haben.“

Fast zweihundert Jahre Firmengeschichte sind auch ein Spiegel der Historie des Kaffee-Marketings.

Der zweite Erfolgsfaktor ist die Auswahl der Sorten und Varietäten. Das Zusammenstellen der Blends, der Kaffee-Mischungen Marke van Gülpen, das Komponieren von Mengen- und Geschmacksverhältnissen, das Austarieren unterschiedlicher Röstungen für unterschiedliche Effekte – hierin liegt die eigentliche Arbeit einer Spezialitäten-Rösterei begründet. Eine Aufgabe, die bei van Gülpen der Chef selbst übernimmt, der uns jetzt aus dem Kabinett hinausführt und durch einen schmalen Gang, in dem etwa zweihundert alte Handkaffeemühlen sehr putzig in langen Regalen stehen, mitnimmt in sein Labor: die Cupping-Küche.

„Hier verkoste ich unsere Kaffees und führe Versuchsreihen durch zum Beispiel über unterschiedlich lange Röstzeiten unserer saisonal angebotenen Single Origins. Das sind im Gegensatz zu den Blends keine Mischungen sondern sortenreine Kaffees.“ Allem Anschein nach hat der sechste van Gülpen ein gutes Näschen und einen kompetenten Gaumen, seine Produkte verkaufen sich nicht nur glänzend, sie gewinnen auch regelmäßig Goldmedaillen und andere Auszeichnungen bei überregionalen Wettbewerben und Verkostungen.

Hat er „etwas mit Kaffee“ gelernt, oder hat sich diese Art Fähigkeit über fast zwei Jahrhunderte im Erbgut der Emmericher Kaffee-Dynastie von selbst verankert? „Ich bin eigentlich Tontechniker und habe längere Zeit in Köln gelebt, bevor ich an den Niederrhein zurückgekommen bin“, lacht Lutz Reinhart-van Gülpen. „Aber in die Wiege gelegt wurde mir die Arbeit als Kaffeeröster nicht. Ich musste viel lernen und meine Sinne schulen, um sie machen zu können. Ich bin jetzt seit fünf Jahren im Unternehmen, seit zwei Jahren hat mein Vater sich ganz zurückgezogen. Manchmal, wenn ich so an der Röstmaschine stehe und auf das Ergebnis gespannt bin, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, jemals etwas anderes gemacht zu haben. In solchen Momenten gibt es für mich nichts Schöneres als Kaffee.“

TOP-Info

Espresso, Piccolo & Co.

Kaffee-Kultur am Niederrhein

Kaffee verzaubert seit Jahrhunderten unsere Sinne, er weckt, beschwingt und belebt uns. Kaffee ist Handelsgut, Kulturträger, Genussmittel und Mythos zugleich. Rund 675 Tassen Kaffee hat jeder Deutsche 2015 durchschnittlich getrunken. Im europäischen Vergleich sind wir damit eher Mittelmaß, die Finnen haben zum Beispiel 1.310 Tassen pro Kopf verputzt.

Trotzdem ist Kaffee längst ein integraler Bestandteil unseres Lifestyles geworden. Wir lieben ihn auf vielfältige Weise, mit Milch oder ohne, to go oder to stay awake, lactosefrei, fresh flavoured. Die braune Bohne mit den vitalisierenden Röstaromen ist Grundlage milliardenschwerer Erfolge à la Starbucks und Hintergrund kleiner aber feiner Erfolgsgeschichten von Local Heroes im ganzen Land. Zudem ist sie zentrales Symbol einer eigenen Zeichen- und Lebenswelt, die längst Kultstatus hat.

Die Entwicklung unseres Kaffeekonsums ist Spiegel einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, die sich seit den 1980er-Jahren weg von einer eher eintönigen, zweckbetonten Ernährung hin zu einem nuancenreicheren und vor allem bewussteren Umgang mit dem Essen, dem Trinken und dem Genießen in der ganzen westlichen Welt bewegt hat. Wo früher Tasse oder Kännchen noch die einzige Frage war, die man bei der Bestellung seines Kaffees berücksichtigen musste, haben heute längst Cappuccino, Espresso, Kaffee Piccolo und Co. Einzug gehalten. Schreibweisen und Aussprech-Versuche bei Auslobung und Bestellung mögen variieren, die Hemisphäre der Zubereitung und des Konsums dieser Spezialitäten ist trotzdem zur Kunstform avanciert, die auf YouTube und Instagram Stars produziert und in zahllosen Cafés und Kaffeebars Genießer glücklich lächeln lässt.

Am Niederrhein hat Kaffee auch durch die Nähe zu unseren holländischen Nachbarn und ihrer kolonial geprägten Geschichte eine besondere Tradition. Grund genug für das Top Magazin, Sie mit auf eine sinnliche kleine Reise im Namen des Kaffees zu nehmen. Erfahren Sie mehr über die älteste Kaffeerösterei Deutschlands in Emmerich, über Kaffee im Allgemeinen und seine Bedeutung für das niederrheinische Sozialgefüge im Besonderen.

Das Kaffee-Glossar

Wissenswertes aus der Welt der Coffea

Arabica

Die Art Coffea arabica wächst vornehmlich in Höhenlagen ab 800 Metern. Früher wurde Arabica-Kaffee auch als Bergkaffee oder Javakaffee bezeichnet. Ursprünglich stammt das Gewächs aus Äthiopien und entstand dort vor ca. 10.000 Jahren durch die natürliche Kreuzung älterer Coffea-Arten. 70 % der am Weltmarkt gehandelten Sorten sind Arabica-Kaffees. Coffea

ist der botanische Name der Kaffeepflanze. Sie stammt aus der Familie der Rötegewächse (Rubiaceae). Steht Coffea nicht auf einer Plantage, wo sie regelmäßig zum Strauch gestutzt wird, kann sie zu einem Baum von bis zu fünf Metern Höhe heranwachsen. Erntezeit

Kaffeepflanzen sind anders als die meis­ten bei uns heimischen Nutzpflanzen nicht zu einem festen Termin erntereif, sondern tragen über eine längere Zeit sowohl reife als auch unreife Früchte. Die Erfahrung der Pflücker und die Sorgfalt während des Ernteprozesses haben deshalb große Bedeutung für die Qualität des Kaffees. Erfahrene und fachlich geschulte Arbeitskräfte sammeln nur reife „Kirschen“, in denen nur ausgereifte Kaffeebohnen stecken. Schlecht angelernte Laien oder Maschinen nehmen alles mit. Das kann Wert und geschmackliche Güte der Ernte mindern. Kaffeegürtel

Als Kaffeegürtel bezeichnet man die mittlere Zone der südlichen Halbkugel, in der Kaffee aufgrund der klimatischen Bedingungen prächtig gedeiht. Er reicht von Mittel- und Südamerika über Afrika, die Karibikinseln und Südost-Asien bis in manche Regionen Australiens. Robusta

Die Kaffeepflanzen der Art Coffea canephora wachsen im Gegensatz zu Arabica-Pflanzen auch im Tiefland, sie sind zudem widerstandsfähiger – robuster. Die Pflanze wurde im 19. Jahrhundert in Afrika entdeckt und mit großem Erfolg kultiviert. Man sagt dem Robusta nach, er sei dem Arabica geschmacklich immer unterlegen. Es gibt jedoch etliche Kaffeekenner, die das als Vorurteil bezeichnen, und durchaus einen guten Robusta zu schätzen wissen. Sonnentrocknung

Die „Kirschen“, also die Früchte, in denen die Kaffeebohnen stecken, werden nach der Ernte auch heute noch teilweise ganz traditionell über Tage in der Sonne getrocknet. Danach lassen sich die Kaffeebohnen relativ einfach vom Fleisch der Früchte trennen. Dieses Verfahren nennt man Trockenaufbereitung. Bei der Nassaufbereitung geschieht das Ablösen des Fruchtfleisches durch mechanische Prinzipien mithilfe von Wasser und durch Gärungsprozesse. Soundeffekt

Bei der Röstung des Rohkaffees gibt es zwei Momente, in denen die Bohnen knacken. Diese Soundeffekte sind wichtige Anhaltspunkte für den Röster. Im Zeitfenster zwischen diesen beiden Momenten entfalten sich die Aromen, die in der grünen Bohne über eine relativ lange Zeit konserviert geblieben sind, in der gewünschten Intensität. Weltreise

Kaffeebohnen gehen immer roh auf die Reise aus dem Herkunftsland zu ihren Abnehmern, weil die ungerösteten Bohnen die Aromen sehr gut schützen. Besonders hochwertige Sorten werden zusätzlich vakuumverpackt versendet. Schiffe sind die Transportmittel, Häfen die Umschlagplätze der Weltwirtschaftsmacht Kaffee. Zahlen

Die weltweite Erntemenge an Kaffee ist von 104 Millionen Säcken zu 60 Kilogramm in 2003 auf 148 Millionen Säcke in 2016 gestiegen. Das von der Erntefläche her mit Abstand größte Kaffeeanbau-Land der Erde ist Brasilien. Importweltmeister sind die USA.

Mehr Wissenswertes rund um Kaffee, seinen Anbau, seine Röstung und seine perfekte Zubereitung unter deutsche-roestergilde.de