Top-Unternehmerportrait: Michael Richard Fander

Der Medaillen-Meister

Es gibt viele Fleischer, die mit Worten wie „Nachhaltigkeit“ und „Qualität“ jonglieren, in der Branche ist das „neue Bewusstsein für die Würde des Tieres“ längst ein Trend, von dem sich jeder gerne eine geschäftsfördernde Scheibe abschneiden möchte. Meist bleibt es bei Lippenbekenntnissen, am Preis- und Produktionsverhalten der Unternehmer ändert sich nichts. Für den Fleischermeister Michael Richard Fander von der Kempener Naturfleischerei Fander sind Nachhaltigkeit und Qualität kein Trend, sondern fester Bestandteil eines Handwerks, dem er seit seiner Kindheit verfallen ist.

Das kleine Büro im Erdgeschoss des Geschäfts- und Wohnhauses auf der Judenstraße 9 quillt fast über vor Akten, Büchern und Papieren, an allen Wänden hängen gerahmte Urkunden bis kurz unter die Decke, Goldmedaillen hier, Meister- und Gesellenbriefe da. Auf eine sehr charmante eigene Art und Weise ist die etwa zehn Quadratmeter große Befehls- und Kommunikationszentrale der Naturfleischerei Fander damit ein gelungenes Sinnbild für den gesamten Betrieb. „Wir arbeiten räumlich schon seit Jahren an den oberen Grenzen unserer Kapazität“, erklärt Michael Richard Fander. Der Fleischermeister sitzt an seinem Schreibtisch, vor ihm liegt der Prospekt eines ihm gut bekannten Kollegen von der Metzgerei Meyer in Nürnberg, der über die Eigenschaften des Wagyu-Rindes informiert. Fander hat über diesen Kontakt für Ostern eine größere Lieferung erstklassiges Wagyu-Beef ergattern können. „Prächtige Tiere!“ sagt er und seine Augen funkeln so begeistert hinter den Brillengläsern, als könne er die Qualität der Steaks aus dem Fleisch dieser Tiere bereits auf der Zunge schmecken.

Fachmann für die Reifung und Zubereitung von Steaks

Des Meisters Begeisterung hat zwei Gründe. Zum einen liebt Fander Steaks. Der Mann, der Kempens traditionsreichste Metzgerei seit Mitte der 1980er-Jahre führt, ist in seiner Stadt und über sie hinaus als ausgewiesener Fachmann für Reifung und Zubereitung von Steaks bekannt. Der zweite Grund liegt in der exzellenten Qualität der erwarteten Lieferung. „Ich weiß zu viel über Steaks und ich esse sie selbst viel zu gern, um nicht ständig auf der Jagd nach wirklich guter Qualität zu sein. Schlicht und ergreifend auch deshalb, weil man wirklich gute Qualität heute kaum noch bekommt.“

Eine Waren und Informationen immer schneller produzierende und verarbeitende Kultur kann noch so viel von Nachhaltigkeit reden, an den Qualitätsbegriff, den Fander meint, kommt sie trotzdem nur in Ausnahmefällen heran. „Es fehlt heutzutage leider meist die Zeit, um hochwertig zu züchten. Nehmen wir zum Beispiel das Schlachtalter. Früher hat man Rinder grundsätzlich über einige Jahre langsam fett gefüttert. Das ist in unserer Zeit immer seltener eine Option für Züchter.“ Es sei denn, sie züchten zum Beispiel besagte Wagyu-Rinder. In diesem hochwertigen Segment lohnen sich auch mehrjährige „Produktzyklen“, zumal die Rasse bekannt dafür ist, schnell Fett anzusetzen. „Aber selbst im preislichen Top-Segment ist man mit einem hohen Qualitätsanspruch nicht sicher vor Enttäuschungen“, weiß Fander. „In diesem Fall stimmt aber alles. Ich kenne den Züchter. Ich weiß, wer schlachtet. Optimal.“

Michael Richard Fander kam 1959 in Kempen zur Welt und hielt schon mit neun Jahren in einem bis heute erhaltenen Aufsatz für die Schule blau auf weiß fest, dass er wie sein Vater und seine beiden Opas Metzger werden wolle. Seine Eltern und vor allem sein Opa Janssen, der sich viel Zeit für den interessierten Jungen nahm, förderten und stärkten ihn in seiner Entscheidung. „Von meinen Eltern und meinem Opa habe ich auch den Fimmel mit der Qualität geerbt. Sowie Respekt vor dem Tier, echte Achtung vor jedem Lebewesen, von der Aufzucht bis zur Verarbeitung.“

Gesellenprüfung als Kammerbester absolviert

Seine Gesellenprüfung legte Fander 1976 mit 17 Jahren als bester Absolvent der Kammer und als sechstbester seines Jahrgangs in ganz NRW ab. In West-Berlin und Frankfurt war man zu dieser Zeit mit langen Haaren zum Sound der Beatles und der Stones unterwegs. In Kempen ging es etwas traditioneller zu, Spaß hatte man deshalb nicht weniger, zum Beispiel im Karneval – eine bis heute andauernde Leidenschaft Fanders, der seit Jahren beim Kempener Rosenmontagszug mitreitet.

Sein Vater stirbt kurz nachdem der Sohn den Gesellenbrief erhält. Fander bleibt im Geschäft, wo er auch seine Ausbildungszeit verbracht hat, und führt es gemeinsam mit seiner Mutter. Gerade in dieser Phase sind die Belastungen für ihn groß, der Tod des Vaters lässt eine Lücke zurück, die sowohl arbeitstechnisch ins Gewicht fällt als auch menschlich und geistig. „Als mein Vater starb, brach für mich ein Mentor weg, ich war gerade Geselle, was konnte ich denn schon groß, ich hatte noch so viel zu lernen“, erzählt Fander aus dieser nicht einfachen Zeit. Er bringt seine gesamte Arbeitskraft in das Geschäft ein und trägt bald schon die ganze Verantwortung allein. In seiner knappen Freizeit bildet er sich fort. Zwischenhin macht er noch seinen Meister auf der zeitlich beschleunigten Grundlage damaliger Nachfolgeregelungen im ständischen Recht – im Schnelldurchgang sozusagen.

Die Wissbegier am Anfang seiner Karriere ist bis heute ein bestimmendes Moment in seinem Leben, ein Motiv, auf dessen Grundlage er sich immer wieder Mentoren gesucht hat, Menschen, die ihm etwas beibringen konnten, ihn förderten und vor allem forderten. Bei verschiedenen Küchenmeistern lernte er mehr über die Zubereitung von Speisen, das Kochen, er reiste in die Schweiz und nach Süddeutschland, schrieb sich an renommierten Schulen für Küchenmeister als Gasthörer ein. „Ich finde es bis heute faszinierend, was man über Fleisch und seine gekonnte Zubereitung, über das Kochen generell alles lernen kann“, schwärmt Fander. „Das hört nie auf. Meine Frau und ich, wir sind fast jedes zweite Wochenende auf einem anderen Seminar für Fachleute.“

Solides Wachstum, Anerkennungen und Auszeichnungen

Seine Frau Irmgard lernte der Fleischermeister 1982 kennen, das Paar hat zwei Töchter und einen Sohn, die mittlerweile alle aus dem Haus und erwachsen sind. Irmgard Fander ist auch vom Fach, gemeinsam haben die Eheleute die Naturfleischerei Fander durch die Zeit geführt. Das familieneigene Konzept der Nachhaltigkeit und des Respekts sowie eine gehörige Portion Einsatzbereitschaft bescherten ihnen solides Wachstum. Und einen steten Regen aus Medaillen und Auszeichnungen für ihre Wurst- und Fleischspezialitäten. Seit etwa zehn Jahren wird das Unternehmen auch überregional immer erfolgreicher – vor allem durch den Geschäftsbereich Catering & Events, der das traditionelle Metzgereiangebot im Geschäft auf der Judenstraße seit den 1990er-Jahren ergänzt.

Einer der größten Wünsche Fanders ist es, das 1925 von seinen beiden Großvätern gegründete Unternehmen einmal an seine Kinder weitergeben zu können, die alle bereits einschlägige Erfahrungen in den Bereichen Catering und Verkauf gesammelt haben. „Aber dafür muss ich das Unternehmen natürlich langfristig attraktiv machen“, weiß Fander. Daran arbeitet der lern- und wissbegierige Geschäftsmann, der in seiner Freizeit gerne mal die Alpen auf dem Fahrrad überquert, mit Schotten durch Schottland radelt und jedes Jahr zum traditionellen Umzug im November als St.-Martins-Herold durch die Straßen der Kempener Altstadt reitet. „Deshalb habe ich zum Beispiel in zwei Foodtrucks investiert, in denen wir bei Veranstaltungen aller Art Burger, Steaks und andere Spezialitäten anbieten.“

Neu im Portfolio: Zwei Foodtrucks

Wer den Meister kennt, wer jemals bei ihm goldprämierten Schinken oder ein leckeres Mittagessen gekauft und ihn über seine hohen Ansprüche an Fleisch und Küche hat sprechen hören, der weiß: Alles, was er tut, hat etwas mit Qualität zu tun. Und mit Nachhaltigkeit. Weshalb es ihm sicherlich gelingen wird, seine Nachkommen für das Fortführen des seit fast einhundert Jahren bewährten Erfolgsrezeptes Marke Fander zu begeistern.