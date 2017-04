» Top Trend: Inhouse-Röstung

Auch am Niederrhein setzen immer mehr neue und angestammte Gastronomen darauf, ihren Kaffee selbst zu rösten. Stehen wir vor einer Renaissance der Kaffeeveredelung im Do-it-yourself-Modus, die demnächst auch Privatleute erfasst? Wir stellen Ihnen zwei TOP-Adressen in Krefeld vor, die darauf setzen, ihre Bohnen in Eigenregie zu rösten.

Die erste, Beans & Sweets in Uerdingen, spricht die klassische Zielgruppe hipper Kaffeebars an: Design-affin, durchgestylt, sehenswert. Die zweite wendet sich an ein breiteres Publikum: die Rösterei in der Markthalle. Die Mischung zwischen Café und Rösterei ist vor allem dann ziemlich lecker, wenn auch selbst gebackener Kuchen im Spiel ist. Beans & Sweets wurde im Januar 2016 von den aus Kanada stammenden Geschwistern Christine und Sascha Tessier eröffnet. Die beiden bieten ihren Gästen vier vollmundige Arabica- und zwei Robusta-Sorten an. Darüber hinaus führen sie Haus-Blends mit klingenden Namen wie „Kanadischer Schwarzbär“, „Sunday Afternoon“ und „Der Uerdinger“. Letzterer schafft mit seinen Naturaromen laut Beans & Sweets „die perfekte Balance zwischen Vollmilchschokolade, Honig und Kirschblüten“.

Beans & Sweets, Uerdinger Kaffeerösterei

Niederstraße 79 · 47829 Krefeld

beans-and-sweets.de Niederstraße 79 · 47829 Krefeld

Die Markthalle Krefeld, ein Pilotprojekt des Metro-Konzerns und seiner Tochter real,-, versöhnt die lange Zeit miteinander konkurrierenden Konzepte Wochen- und Supermarkt zu einem Einkaufserlebnis von ganz neuer Dimension. Die Marktrösterei mit angeschlossener Konditorei reiht sich dabei in das Angebot vielfältiger gastronomischer Manufakturen ein. Der Akzent liegt nicht nur auf der Qualität der Bohnen selbst, sondern auch auf dem sinnlichen Erlebnis ihres Einkaufs: Duft, Optik, Probieren und Genießen aller Sorten ganz direkt vor Ort. Hinzu kommen die schonende Trommelröstung und die persönliche Beratung.

real,- Markthalle Krefeld

Hafelsstraße 200 · 47809 Krefeld

krefeld-markthalle.de Hafelsstraße 200 · 47809 Krefeld

DEICHCAFÉ

Kaffee-Klassiker, die der Niederrheiner gerne trinkt. Und ihre Zubereitung.

Pharisäer

Der Pharisäer kommt ursprünglich aus Norddeutschland und passt deshalb überall hin, wo es Deiche gibt. Also auch und gerade an den Niederrhein.

Sie brauchen: 1 Tasse starken Filterkaffee, 4 cl braunen Rum, ungesüßte Schlagsahne, 1 Stück Würfelzucker.

So geht´s: Den Rum in eine Tasse oder ein Teeglas geben und den Würfelzucker darin auflösen. Mit heißem Kaffee aufgießen. Einen kräftigen Schlag ordentlich steif geschlagene Sahne oben drauf, etwas Kakaopulver und dann ganz in Ruhe schlürfen und löffeln.

Caffè Corretto à la Niederrhein

Die niederrheinische Variante des italienischen Vorbildes wird mit Wacholder statt mit Grappa zubereitet.

Sie brauchen: 1 Espresso, 2 cl Wachholder-Schnaps, 1 Löffel Zucker (nach Belieben).

So geht´s: Die Espressotasse schön aufheizen, dann den Espresso einfüllen. Zucker und Wachholder hinzugeben, rasch umrühren. In kleinen Schlückchen trinken.

Fisternölleken

Das Traditions-Schnäpschen wird nicht im aber gerne zum Kaffee getrunken.

Sie brauchen: 2 cl Kornbrand, 3 bis 7 Rosinen, 1 Stück Würfelzucker.

So geht´s: Korn, Rosinen und Zucker kommen gemeinsam ins Schnapsgläschen. Ein Weilchen warten und dann ab dafür – ein kleines, derbes Dessert ohne Löffel und angeblich gut für den Magen. Fisternölleken nennt man am Niederrhein übrigens auch das, was man anderswo ein Verhältnis nennt.