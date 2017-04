» Große Köpfe und große Kunst

Joseph Moog

In der Reihe „Orchester und Solisten der Welt in Mönchengladbach“ gastiert Joseph Moog am 29. März in der Kaiser-Friedrich-Halle. Als Preisträger renommierter, internationaler Wettbewerbe und weltweit gefeierter Musiker zählt Joseph Moog zu den herausragenden Pianisten mit internationaler Reputation. Er begeistert das Publikum mit seiner reifen Künstlerpersönlichkeit, seiner transzendenten Virtuosität und mutigen individuellen Programmgestaltung, zu der auch seine eigenen Kompositionen gehören. Kritiker rühmen den „Young Steinway Artist“ als „interessantesten Interpreten seiner Generation“ und sprechen von einer der „auffallendsten Erscheinungen des gegenwärtigen Musiklebens“. Radio Bremen nannte ihn einen „Schatzgräber mit überirdischer Klaviertechnik“…

Joseph Moog wurde 1987 in Ludwigshafen geboren und begann bereits im Alter von vier Jahren mit dem Klavierspiel. Er studierte als Jungstudent zunächst an der Musikhochschule Karlsruhe, danach bei Prof. Bernd Glemser an der Musikhochschule Würzburg und bei Prof. Arie Vardi an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Am 29. März in Mönchengladbach präsentiert Joseph Moog Werke von Haydn, Chopin, Reger und Liszt.

Nobelpreisträger in Mönchengladbach

Mitte Mai freut sich der Initiativkreis auf die Konferenz der Friedensnobelpreisträgerinnen – NWI, Nobel Women’s Initiative. Ihr Kommen zugesagt haben Dr. h.c. Mairead Maguire (Friedensnobelpreisträgerin von 1977) aus Nordirland, Dr. Shirin Ebadi (2003) aus dem Iran, Tawakkol Karman (2011) aus dem Jemen und Jody Williams (1997) aus den USA. Im Laufe der Woche, die sie in Mönchengladbach verbringen, werden die Friedensnobelpreisträgerinnen zahlreiche interne Workshops und Treffen durchführen, sich mit anderen Persönlichkeiten austauschen, Sightseeing-Touren unternehmen und natürlich am 15. Mai zu ihrem Publikum in der Kaiser-Friedrich-Halle bei der Veranstaltung „Nobelpreisträger in Mönchengladbach“ sprechen. Die Nobel Women’s Initiative zielt darauf ab, den Bekanntheitsgrad des Preises und den der einzelnen Mitglieder zu nutzen, um den Einfluss von Frauengruppen auf der ganzen Welt, die sich für Frieden, Gerechtigkeit und Gleichheit einsetzen, zu stärken und ihre Anliegen in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit zu steigern.

Wissenschaftsshow für Schüler mit den Physikanten

Wie kann man nicht begeistert sein von Physik? Von Phänomenen, die die Welt beeinflussen und mit denen jeder täglich zu tun hat? Diese Frage stellten sich die Künstler und Naturwissenschaftler Marcus Weber und Jörg Gutschank, die am 30. Mai vormittags zur „Wissenschaftsshow für Kinder mit den Physikanten“ in die Kaiser-Friedrich-Halle einladen. Als „Physikanten & Co.“ entwickelten die Physikstudenten Marcus Weber und Jörg Gutschank ihre erste Interaktive Physik-Show, die sich mit Phänomenen rund um die Mechanik befasst und außergewöhnliche Experimente beinhaltete: Mit einem Laserstrahl spielen sie Bass, ein kosmisches Myon stirbt tausend Tode beim Eintritt in die Bühnenatmosphäre. Im ersten Programm (ARD) traten die Physikanten regelmäßig in der Wissenschaftssendung „Kopfball“ auf; auch im ­Tigerentenclub waren sie schon zu Gast. 2012 ­erhielten die Physikanten vom weltgrößten Physik-Verband einen „Ritterschlag“: Die Deutsche Physikalische Gesellschaft ­verlieh ihnen die Medaille für Naturwissenschaftliche Publizistik.

Dr. Bertrand Piccard

In der Veranstaltungsreihe „Pioniere der Welt in Mönchengladbach“ gibt es am 27. Juni ein Wiedersehen mit dem weltbekannten Pionier Dr. Bertrand Piccard. Er war bereits 2009 beim Initiativkreis Mönchengladbach zu Gast. Damals hatte er die Welt gerade in einem Heißluftballon umrundet. Ähnliches gelang ihm nun erneut, diesmal in einem speziell dafür gebauten Solarflugzeug. Piccard ist damit der erste Mensch der Welt, der die Erde in einem Ballon und in einem Solarflugzeug umrundete. Von März 2015 bis Juli 2016 unternahm der Schweizer Arzt, ­Psychiater, Pilot, Abenteurer und Referent gemeinsam mit einem Copiloten die Erdumrundung in einem Solarflugzeug. Der Pionier bezeichnet mit „Solar Impulse“ nicht nur seine Solarflugzeuge, sondern sein gesamtes Flugzeugprojekt, das zum Ziel hat, eine Kommunikationsplattform für neue technische, ökologische und ökonomische Wissenschaften zu errichten.

Rising Stars 2017

Die Reihe „Rising Stars“ bietet am 2. November musikalischen Höchstgenuss. Das Landesjugendorchester NRW und der Kölner Domchor spielen in der Kaiser-Friedrich-Halle auf. Es ist ein spannendes Erlebnis, wenn sich rund 80 junge Musikerinnen und Musiker zwischen 14 und 24 Jahren in ihren Schulferien treffen, um große Werke zu erarbeiten und diese in höchster Qualität zur Aufführung bringen. Denn die Jugendlichen des Landesjugendorchesters NRW sind ganz unterschiedliche Typen, haben ihre individuelle Herangehensweise an die Musik. Was sie eint, ist ihre unbändige Freude am gemeinsamen Musizieren und der Ehrgeiz, das Beste aus sich herauszuholen – das spürt auch das Publikum.

Der Kölner Domchor ist der einzige Knabenchor in Köln und der älteste der inzwischen vier Chöre am Kölner Dom. Im Jahre 1863 wiedergegründet, setzt er die jahrhundertealte Tradition des Chorgesanges am Kölner Dom fort. Er ist kein Internatschor, die Jungen kommen dreimal wöchentlich zu Proben ins Kardinal-Höffner-Haus, dem Chorzentrum des Kölner Domes. Regelmäßig singt der Kölner Domchor in den Gottesdiensten der Kathedrale sowie in Konzerten im Dom und außerhalb. Allein oder gemeinsam mit dem Mädchenchor am Kölner Dom arbeitet er mit den wichtigsten musikalischen Einrichtungen in Köln zusammen: Philharmonie, Oper, Westdeutscher Rundfunk, Chöre und Orchester der Region.

