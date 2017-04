Niederrhein-Destille: Der Geist des Niederrheins

Hochprozentige Spezialitäten aus Dornick

Das gepflegte kleine Haus mitten in der einen halben Steinwurf vom Fluss entfernten ländlichen Idylle sieht so aus, als stünde es bereits seit über hundert Jahren da. Auch Verkaufs- und Probierstube im Inneren strahlen Ruhe, Tradition und Gediegenheit aus. Wir sind zu Gast bei Andre und Ingeborg de Schrevel. Die beiden brennen. Seit 2007 entlocken sie regional angebauten Früchten den Geist des Niederrheins und füllen ihn ab in geeignete Glas- oder Tongefäße.

Angefangen hat alles mit einem Buch, das Andre de Schrevel 2005 las: „Schnapsbrennen als Hobby“. Das Thema packte ihn – und zwar richtig. Zu diesem Zeitpunkt saß der aus Emmerich stammende Zahntechniker beruflich und privat eigentlich längst fest im Sattel. Er war verheiratet, erfolgreich selbständig, hatte zwei fast erwachsene Kinder und ein eigenes Haus samt integriertem Labor im beschaulichen Dornick. „Es war ein großer Schritt, aus dieser Situation heraus noch einmal einen Neustart zu wagen“, sagt de Schrevel heute. „Und meine Frau hielt damals überhaupt nichts von meiner Idee, mit Anfang fünfzig unsere gesicherte Existenz aufzugeben, um als Privatbrennerei noch einmal von vorne anzufangen.“

Ingeborg, Eva und Andre de Schrevel vor den Eichenfässern, in denen der „Thorneke“ heranreift.

„Grundausbildung“ an der Universität Hohenheim

De Schrevel jedoch war überzeugt von seinem Vorhaben und ließ sich auch von der ihm treffend, spitz und mehrfach präsentierten Vokabel „Schnapsidee“ nicht beirren. Bestärkt durch erste eigene Gehversuche mit durchaus genießbaren Resultaten, schrieb er sich als Gasthörer an der Universität Hohenheim in Stuttgart für einen einwöchigen Brennerei-Lehrgang ein. Das Angebot richtet sich an Privatleute, die gerade in Süddeutschland bekanntermaßen in großer Zahl der Kunst des privaten Schnapsbrennens huldigen. „Lehrinhalte sind eine gründliche sensorische Schulung und die Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen“, berichtet Andre de Schrevel. Über diese Grundlagenschulung -hinaus las er alles, was er an einschlägiger Fachliteratur bekommen konnte, und tauschte sich stundenlang mit anderen Schnapsbrennern aus.

Von da an ging es Schlag auf Schlag. Im Rahmen einer großen Familienkonferenz konnte der frischgebackene Verschlussbrenner die Bedenken seiner Frau zumindest teilweise entschärfen und die kritischen Fragen seiner Kinder beantworten. „Trotzdem hatte ich hinter der Fassade meiner Selbstgewissheit einige Zweifel“, gibt de Schrevel mittlerweile gerne zu. „Aber die Würfel waren gefallen.“ Die Eheleute investierten in eine Destillationsanlage und nahmen die notwendigen Umbauarbeiten in Angriff. Ingeborg de Schrevel: „Als im September 2007 das erste Obst zentnerweise angeliefert wurde, ging es los. Heute haben wir eine gewisse Routine, aber damals war es ein Riesenabenteuer.“

In der Probierstube der Niederrhein-Destille Dornick: Ruhe, Tradition und Gediegenheit.

In den einzelnen Kammern der Destillations-Anlage herrschen sehr spezifische Druck- und Temperaturverhältnisse.

Auch Andre de Schrevel war mächtig aufgeregt. Monatelang hatte er vorher geübt, sich von einem erfahrenen Consultant intensiv beraten lassen, gewissermaßen unter Aufsicht gebrannt. Jetzt musste er das Schiff alleine steuern. Glück und Können bescherten ihm von Anfang an Aufwind. Gleich das allererste Produkt aus der Niederrhein-Destille Dornick, ein Quittenbrand, wurde beim renommierten „Meiningers Internationaler Spirituosen-Wettbewerb“ mit Gold prämiert. Ein Erfolg, der sich zwei Jahre später – wiederum mit einem Quittenbrand, der diesmal sogar Großes Gold gewann und außerdem Obstdestillat des Jahres wurde – wiederholte. Und am Anfang einer langen Reihe von Preisen und Auszeichnungen stand, welche die Produkte der Dornicker Brennerei bis heute erhalten haben.

Gold schon für das allererste Produkt

Durch diese Bestätigung mutiger geworden, gingen die de Schrevels in ihrem neuen Metier schon bald voll auf. Nach einigen Jahren entschlossen sie sich, ihre Range an feinen Geisten, Bränden und Likören um einen Whisky zu erweitern, später auch um einen Gin. Darüber hinaus erschufen sie eine geschmackvolle Markenwelt für ihre hochgeistigen Getränke und sorgten unterstützt durch Tochter Eva für ein ganzheitliches Corporate Design, in das sich die einzelnen Produktpersönlichkeiten harmonisch einfügen können.

Eva de Schrevel hat Wirtschaftspsychologie studiert und arbeitet eigentlich als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Qualitätsverbesserung in Studium und Lehre der Hochschule Rhein-Waal in Kleve. Seit 2016 übernimmt sie jedoch in der Destille mehr und mehr Verantwortung, insbesondere an der Entwicklung der hauseigenen Gin-Marke Junip Rhenus war sie federführend beteiligt. Das in den Varianten würzig und fruchtig erhältliche Wachholder-Destillat erfreut sich großer Beliebtheit und ist nicht nur am Niederrhein und in Düsseldorf, sondern auch auf Mallorca im gastronomischen Einsatz.

Die Brände, Geiste und Liköre aus Dornick werden ausschließlich aus lokal angebautem, einwandfreiem Obst hergestellt.

Den Niederrhein-Gin Junip Rhenus gibt es in zwei Varianten: würzig und fruchtig.

Hier wird eine Probe „Thorneke“ – so heißt der Niederrhein-Whisky Marke de Schrevel – vom Fass gezogen.

„Erfolge wie die unseres Gins oder auch unseres Whiskys Thorneke sind gute Indikatoren dafür, dass wir uns mit dem goldrichtigen Profil in einer -goldrichtigen Nische des Marktes hochwertiger Spirituosen positioniert haben“, führt Eva de Schrevel aus. „Ich kann mir deshalb gut vorstellen, mich langfristig auch hauptberuflich um das behutsame weitere Wachstum des Unternehmens zu kümmern.“ Thorneke ist der aus dem 12. Jahrhundert überlieferte historische Name Dornicks. Der drei Jahre gereifte Single Malt, dessen Herstellung die de Schrevels 2012 aufnahmen, ging im Oktober 2015 mit einer Erstabfüllung von 302 Flaschen an den Start. Das rief Sammler weltweit auf den Plan, einer meldete sich sogar aus den USA.

TOP Info

Die Niederrhein-Destille Dornick bietet neben ihren Erzeugnissen auch ein Programm von Seminaren und Verkostungen an. Mehr Informationen im Internet unter niederrhein-destille.de Die Niederrhein-Destille Dornick bietet neben ihren Erzeugnissen auch ein Programm von Seminaren und Verkostungen an. Mehr Informationen im Internet unter

Junip Rhenus und Thorneke

Für den Thorneke hat Familie de Schrevel das Malz-Getreide aus Bayern „importiert“, ansonsten setzt die Niederrhein-Destille Dornick strikt auf Erzeugnisse aus heimischer Landwirtschaft. „Wir verwenden nur einwandfreies Obst, das in direkter Nähe angebaut wird. Fallobst oder angedötschte Ware akzeptieren wir nicht“, unterstreicht Ingeborg de Schrevel. „Unsere Geiste, Brände und Liköre sind absolut reine Spitzenprodukte.“ Zu den neuesten Spezialitäten aus Dornick gehören ein Bierbrand auf der Grundlage eines in Wesel gebrauten Biers und ein Kaffeelikör. Auch der dafür verwendete Kaffee wird am Niederrhein geröstet: Er stammt aus der Emmericher Kaffeerösterei Lensing & Van Gülpen, über die wir an anderer Stelle in dieser Ausgabe berichten. Die Zukunft hält aus Andre de Schrevels Sicht noch zahlreiche Herausforderungen bereit. Als nächstes will sich der experimentierfreudige Brenner an einem im Holzfass gereiften Rum aus Zuckerrüben probieren. Auch das Rezept für einen Lakritzlikör auf der Basis von Rohlakritz geht ihm im Kopf herum. „Wir sind zu klein, um wirklich große Bestände zu lagern, können also nicht unbegrenzt wachsen“, sagt er. „Aber wir können unser Produktprogramm weiter verfeinern und diversifizieren, um uns so bei Kennern und Genießern einen immer noch klangvolleren Namen zu machen.“