Abu Dhabi entdecken, erleben, begeistern

‚Vater der Gazelle’

Der ideale City-Trip für Entdecker, Genießer, Shopper und all jene, die von allem die richtige Mischung mit entsprechendem Funfaktor suchen. Einfach mal für ein paar Tage dem Alltag entfliehen.

Von Düsseldorf gen Abu Dhabi ist man in gut sechs Stunden bei gerade mal drei Stunden Zeitverschiebung (Winterzeit). Ideale Reisezeit: November bis Ende April, danach nur noch für Temperaturunempfindliche empfehlenswert, denn die Sonne knackt im Sommer schon mal die 50 Grad Celsius.

(Entwurf des Guggenheim-Museums in Abu Dhabi) Foto: Gehry Partners LLP and Artefactorylab

Die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate schießt architektonisch seit der Entdeckung des Öls regelrecht aus dem Boden wie eine Frühlingswiese nach dem Winterschlaf. Ein schier nicht enden wollender Bauboom rollt über die Küstenmetropole am Persisch-Arabischen Golf. Star-Architekten aus der ganzen Welt setzen hier ihre Zeichen. Der Pritzer-Preisträger Frank Gehry zum Beispiel hat das Guggenheim, ein transnationales Museum für zeitgenössische Kunst und Kultur, auf der Kultur- und Museumsinsel Saadiyat mit über 18.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, entworfen. Arabische Tradition und modernes Design werden nach der Fertigstellung zahlreiche Kulturinteressierte begeistern.

Bereits fertiggestellt ist der Louvre Abu Dhabi, ebenfalls auf Saadiyat. Dieser stammt aus der Feder des Architekten Jean Nouvel, der sich von einer „Microcity“ inspirieren lies, bestehend aus unterschiedlich großen Gebäudeteilen, zusammengehalten durch eine einzige 7000 Tonnen schwere, perforierte Kuppel.

Die Zuwegung von der Hauptinsel zur Insel Saadiyat ist über eine 1,8 Kilometer lange und 10-Fahrspuren breite Brücke namens „Sheikh Khalifa Bridge“ sichergestellt.

Doch was für uns Europäer nicht minder beeindruckend ist, ist ein Besuch der Shaikh Zayed Grand Mosque. Diese Moschee als religiöses und kulturelles Wahrzeichen des Landes wurde zu Ehren des Staatsgründers Shaikh Zayed errichtet und ist außerhalb des Ramadans auch für Nicht-Muslime zugänglich. Über 41.000 Menschen finden hierin Platz. Sie ist die drittgrößte Moschee der Welt. Die edelsten Materialien aus aller Welt wurden vereint. Aus Deutschland stammt der opulente 9,5 Tonnen schwere Kristallkronenleuchter mit einem Durchmesser von zehn Meter und neun Höhenmetern in der majestätischen Hauptgebetshalle, deren Boden ein 5.700 Quadratmeter handgeknüpfter Teppich bedeckt. Ein Ort der Superlative und dennoch auch ein Ort der Ruhe und Besinnung. Zahlreiche Blumenornamente zieren den Boden und die Wände, alles in feinstem Marmor gehalten, teils mit Gold verziert. Bemalte Glasfenster stimulieren im Inneren das Sonnenlicht.

Geschichts- und Fotomotivsuchende werden im Heritage Village auf der „Wellenbrecherhalbinsel“ fündig. Die Besucher werden in die Zeit vor dem Öl-Boom versetzt. Beduinenzelte aus Ziegenhaar, Palmwedelhütten oder Steinhäuser können berührt und besichtigt werden, ebenso werden traditionelle Werkzeuge und Handwerkskünste erlebbar gehalten. Hennamalerei, Palmwedelflechtarbeiten oder am Webstuhl selbst Hand anlegen – Touristen sind zum Mitmachen animiert. Auch ein paar heimische Tierarten sind zur Schau gestellt. Kleine Wasserkanäle und Zierbrunnen, umgeben von Palmen und Strauchwerk, erinnern an eine Oase. Modelle von Grabbauten, Festungstürme und eine Moschee bietet das Gelände. Händler im Souq laden Touristen ganz nach arabischer Tradition zum verhandeln ein; sie bieten Souvenirs und Handarbeiten zum Kauf an. Der kleine Strand beherbergt alte Fischerboote. Von hier aus hat man eine herrliche Aussicht auf die Skyline von Abu Dhabi.

Natürlich ist Abu Dhabi auch bei Rennsportbegeisterten in aller Munde. Unweit des Airports wurde Yas Island mit der Ferrari Word für die Formel 1 startklar gemacht. Übrigens, die Rennstrecke hat der deutsche Bauingenieur Hermann Tilke entworfen.

Die Yas Mall stillt den Shopping-Hunger auf 235.000 Quadratmeter Verkaufsflächen mit ca. 370 Läden. Liebhaber von Supermärkten werden den Geant-Hypermarket für unvergesslich erachten. Wer jetzt noch eine Dosis Adrenalin braucht, der wechselt ans andere Ende der Stadt in den Yachthafen nahe der Marina Mall zu den Speedboot-Renndisziplinen. Während meines Aufenthaltes qualmten weder die Reifen im Motodrom noch stürzten sich waghalsige Piloten in die Wellen. Dafür vollführte die Fliegerstaffel der ansässigen Armeeakademie eine farbengewaltige Flugshow am Himmel über der Bucht zwischen Lulu Island und der prächtigen Küstenstraße Corniche.

Speedboot-Spritztour – Sightseeing einmal anders. Skipper Danny von Yellow Boats startet die Tour aus dem Yachthafen der Emirates Palace Marina entlang der Küste hinaus auf den Arabischen Golf. Der Fahrtwind erfrischt, während das Boot sportlich über die Wellen prescht und die Gischt am Bug entlang wild schäumt. Bei einigen Stopps bietet sich reichlich Gelegenheit, die Skyline von Abu Dhabi vom Wasser aus einzufangen und auf Handy, Kamera & Co. festzuhalten. Dem Fischmarkt mit zahlreichen alten Dhaus kommt man ebenfalls sehr nahe, auch eine kleinere Ölplattform ist sichtbar.

Spaziergang oder geführte Tour durch das Emirates Palace – Vom hoteleigenen Yachthafen aus führt eine wunderschöne Zuwegung durch eine riesige Parkanlage mit zahlreichen Ziergärten, vorbei an Wasserspielen, der 1,3 Kilometer lange Privatstrand mit Strandclub wird gestreift, bis man vor das strandseitige Eingangsportal des opulenten Märchenpalastes tritt. Im Inneren dominieren elegante Ausstattungsstücke aus Ebenholz, Gold, Silber, Seide, Marmor und Kristall – der Eindruck ist überwältigend und ergreifend. Wer gerne Cocktails mag, sollte sich hier einen Cosmopolitan genüsslich gönnen, bevor man durch das Eingangsportal entschwindet.

The Souk at Qaryat Al Beri – Ein neoorientalischer Souq, den Wasserkanäle durchziehen und der moderne Gastronomiekonzepte sowie Geschäfte und Boutiquen klimatisiert und stilvoll beherbergt. Er befindet sich auf dem Festland am Kanal ‚Khor al Maqtaa’ und kann mit dem Abra-Bootstaxi angefahren werden.

Um sich einen groben Überblick über alles Sehenswerte in Kürze zu verschaffen, empfehle ich in den Städten wie Abu Dhabi oder Dubai die Tour mit dem Hop-on Hop-off – Sightseeing-Bussen. Wer den Wüstensand spüren will, der sollte zudem eine privat geführte Safari unternehmen, um nicht in den Touristenstrudel zu geraten. Auch ein Heli-Rundflug oder eine Ballonfahrt bescheren atemberaubende Eindrücke und unzählige Fotomotive. Arabische Nächte und kulinarische Faszinationen sind weitere Elemente, die eine Urlaubstour befürworten. Vielleicht ja schon in naher Zukunft?!

Etihad Towers – In der 74. Etage des ­Tower 2 lässt man vom Aussichtscafé, dem Observation Deck at 300, den ­­Blick über die Stadt mit all ihren ­­Inseln, Kanälen und Bauwerken schweifen, dazu genießt man einen kleinen Snack oder einen alkoholfreien eisgekühlten Mojito.