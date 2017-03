Königliches Vergnügen beim Krefelder Theaterball

Trends & Events

Von Eye-Catchern und

regionalen Hotspots



Das Eröffnungskonzert glich einer bunten Sommerwiese an musikalischer Vielfältigkeit. Aus Musical, Oper, ­Operette; Stücke von Lehar und natürlich von Johann Strauß sowie zahlreichen Alt- und Neumeistern ergaben eine Ouvertüre in eine beschwingt und vergnügliche Ballnacht. Neu im Reigen gab der Leiter der Niederrheinischen Sinfoniker, der spanische Dirigent Diego Martín-Etxebarría, seinen Einstand als Kapellmeister. Und dieser war mehr als gelungen. Nicht nur die ­Damenwelt war entzückt. „Sieht blendend aus und könnte glatt in jeder Oper den Heldentenor übernehmen.“ Solche und ähnliche Stimmen waren zu vernehmen. Haben Sie diesen Kapellmeister verpasst? Dann schauen Sie auf den Spielplan der Sinfoniker, um ihn am Pult und in Szene erleben zu können.



Theaterintendant Michael Grosse begrüßte in gewohnt ­charmanter Weise die Ballgäste des Abends und war des Dankes an die Sponsoren. Daher sei auch an dieser Stelle die Stadtwerke Krefeld namentlich genannt, ohne deren finanzielle Unterstützung solch ein Event nicht zur Umsetzung gelangen könnte.



Die Sopranistin Sophie Witte ließ den Saal mit ihrer Arie „Je suis Titania“ kurzzeitig berauscht den Atem inne halten. Als wenig später Gabriela Kuhn und Andrew Nolen „Shall we dance“ aus dem Musical „The King and I“ boten, wurde das Publikum ganz in Glanz und Gloria gehüllt. Das schillernde rotgoldene Brokatkleid bot auf der Bühne eine perfekte Designabstimmung zu den Accessoires der Leuchter. Auch im 21. Jahrhundert sind glanz- und stilvolle Auftritte angesagt. Den rund 400 Programmgästen wurde ein wahrhaft königliches Theater bereitet, das Lust auf mehr verspricht. Gastronom Furth alias „König Victor“ stillte den Hunger des Gäste des ­abendlichen ­Theaterkönighauses. Auch die 600 Karteninhaber zum ­Flanieren ­wurden nicht ­enttäuscht. Eine Nacht voller King’s and Queens der Musikszene der letzten Jahrhunderte brachten das Theater und die ­Mediothek in musikalische Wallung. Auch die 2000 Augenpaare wurden nicht enttäuscht. Es gab viel zu sehen – bunte, üppige, schöne, bezaubernde und auch stilistisch perfekte ­Garderoben wurden diesseits und jenseits der Bühne zur Schau getragen – ganz ­königlich, gelegentlich. The King’s and Queen’s Singers, bestehend aus sechs Krefelder Opernstimmen, coverten a capella Songs von Randy Newman, Billy Joel und den Beatles, gewürzt mit einer Note Klassik, was Musikfans ein ganz neues Opernverständnis eröffnete. Die Killer Queens in der Mediothek, alias Esther Keil, Denise Matthey und Helen Wendt, interpretierten in einer kostümgewaltigen Tarnung zum Verwechseln ähnlich als Kleopatra, Queen Elizabeth und Maria Theresia Hits von Queen. Ein Ohren- und Augenschmaus. Natürlich spielte auch für swingfreudige Königsgäste das Jochen Hartmann-Hilters Swing Orchestra und Sabine Murza & Band die bekannten „moves“, die nicht nur die Finger schnipsen ließen. Rio Reiser begeisterte die Mitternachtsshow – Adrian Linke und sein Ensemble nahmen sich dem musikalischen König von Deutschland an. Sie interpretierten den Liebeslieddichter gleichsam lasziv, radikal und lyrisch, das Publikum folgte mit Begeisterung.



Fazit: Der Ball-Royal hat den Theaterfreunden auch in diesem Jahr wieder einen niveauvollen kulturellen Anlass geboten. Diese Tradition muss gewahrt und fortgeführt werden! Ein Dank an alle Unterstützer und den vielen großen und kleinen Helfern vor, neben und Abseits des Rampenlichtes!