» Meet the MEAT

Gutes Fleisch erleben

Das Ernährungs- und Einkaufsverhalten der Deutschen hat in den letzten fünf Jahren einen bedeutenden Wandel erlebt. Während in den 2000er-Jahren das Hauptaugenmerk beim Lebensmittelkauf vor allem auf dem Preis lag, sind spätestens seit dem Pferdefleischskandal in Europa von 2013 andere Faktoren in den Fokus der Verbraucher gerückt. Der Anspruch an die Lebensmittelqualität steigt von Jahr zu Jahr deutlich und löst die „Geiz-ist-geil“-Mentalität ab. Transparenz und Nachhaltigkeit sind für die Verbraucher so wichtig wie nie zuvor.

Aber nicht nur bei Lebensmitteln wie Gemüse, Obst, Eiern oder Milch möchte man wissen, wo es herkommt. Verschiedene Studien wie beispielsweise der Ernährungsreport 2017 zeigen deutlich, dass auch beim Thema Fleisch der Trend in Richtung Rückverfolgbarkeit geht. Dabei ist den Menschen vor allem wichtig, dass die Tiere artgerecht gehalten werden. Getreu dem Motto „Qualität hat ihren Preis“ sind sie in diesem Zusammenhang auch bereit, für Fleisch aus artgerechter Tierhaltung einen höheren Preis zu zahlen.

Doch woher kommt dieser Wandel? Nicht nur diverse Lebensmittelskandale haben die Verbraucher wachgerüttelt und zum Umdenken bewegt. Auch die sozialen Medien tragen ihren Teil dazu bei. „Foodies“, also Menschen, die großen Wert auf qualitative und authentische Lebensmittel legen, sind die modernen Rockstars auf Instagram, Facebook und Co., beeinflussen die Food-Szene und setzen oftmals die Maßstäbe, was in der Food-Szene angesagt ist und was nicht. So ist es nicht verwunderlich, dass Kochen und Grillen längst keine Hobbys mehr sind, sondern sich für immer mehr Menschen zu wahren Leidenschaften entwickelt haben.

So, wie sich die Wahrnehmung und die Ansprüche an unsere Lebensmittel verändert haben, verändern sich auch die Erwartungen an die Koch- und Food-Szene. So kommt es heute immer häufiger vor, dass Gäste den Kellner beim Restaurantbesuch nach der Herkunft ihres Steaks fragen. Auch das Konzept der Kochkurse muss noch einmal völlig neu durchdacht werden. Kurse, wie es sie schon immer gab, sind nicht mehr zeitgemäß. Heute reicht es den Teilnehmern von Kochkursen und Events nicht mehr, einfach nur Rezepte nachzukochen. Sie wollen Qualität und gutes Essen erleben.

Besonders Kochkurse mit dem Schwerpunkt gutes Fleisch sind hier das beste Beispiel. Wolfgang Otto, Geschäftsführer von OTTO GOURMET, erklärt: „Gutes, hochwertiges Fleisch hat seinen Preis. Dieser wird durch verschiedene Faktoren wie Züchter, Futter, Haltung und Reifung bedingt. Doch damit qualitätsbewusste Genießer nachvollziehen können, was gutes Fleisch überhaupt ausmacht, wird mittlerweile eine Vielzahl an lehrreichen Seminarreihen rund ums Thema gutes Fleisch angeboten. Diese vielfältigen Seminare stillen dann nicht nur den Wissenshunger, sondern bieten Interessierten auch die Möglichkeit, Fleisch mit allen Sinnen zu erleben, damit sie Genüsse zukünftig noch intensiver wahrnehmen können.“

Den perfekten Überblick über die Welt und die Geschmacksvielfältigkeit des Fleisches bietet eine Fleischquerverkostung: Wie beeinflussen Faktoren wie Züchter, Fütterung oder Reifung den Geschmack? Und warum schmecken verschiedene Cuts vom gleichen Tier trotzdem unterschiedlich? Diese und viele weitere Fragen werden auf genüssliche Art und Weise bei einer Verkostung beantwortet. Im direkten Vergleich können die Teilnehmer einer Verkostung die Unterschiede verschiedener Cuts, Reifungen und Rassen schmecken.

Ähnlich, wie „Foodies“ zu wahren Influencern in der Food-Szene geworden sind, sind auch (Sterne-)Köche und Winzer durch die Food-Trends zu wahren Stars avanciert. Für viele Genießer ist es deshalb heute ein absolutes Highlight, wenn sie im Rahmen eines Events namhafte Größen aus der Genusswelt hautnah erleben dürfen. Den Weingütern von Starwinzern wie Jochen Dreissigacker oder Markus Schneider einen Besuch abstatten? Oder gemeinsam mit Köchen wie Lucki Maurer oder Dieter Müller kochen und genießen? Für viele Genießer gehen bei solchen Events Träume in Erfüllung, wenn sie den Profis über die Schulter schauen und spannende Insidertipps aus erster Hand erfahren können.

Aber auch Genussmenschen, die es lieber etwas gemütlicher mögen, kommen im Rahmen der innovativen Events, die heute angeboten werden, nicht zu kurz. Mittlerweile ist es möglich, die eigene Küche in eine ganz private Kochschule zu verwandeln und dabei gemeinsam mit lieben Freunden und einem Profikoch unvergessliche Leckerbissen am heimischen Herd zu zaubern. Gemeinsam mit den Profis wird dann geschnibbelt, gekocht und genossen. Dabei gibt’s interessante Zubereitungstipps on top!

Auch Fleischfans, deren Herz fürs Grillen schlägt, kommen beim vielfältigen Angebot von Kursen und Events voll auf ihre Genusskosten. Vom Basic Kurs für Einsteiger über Kurse für Fortgeschrittene bis hin zu Vertiefungskursen zu Themen wie Smoken – hier gibt es mittlerweile fast nichts, das es nicht gibt!

Eine völlig neue Möglichkeit gutes Fleisch auf unterschiedlichste Arten kennenzulernen und zu genießen, bietet ein Fleischbistro. Ob in Großstädten wie Hamburg oder kleineren Städten wie Heinsberg, wo im Jahr 2016 der MännerMetzger von OTTO GOURMET seine Türen für Fleischfans geöffnet hat – Fleischbistros erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und sind zu echten Treffpunkten für Genießer geworden. Ein Fleischbistro zeichnet sich durch die spannende Kombination aus Metzgertheke und Bistro aus. Während man aus der Metzgertheke sein neues Lieblingsstück von der Auslage auswählen, und sich bei Rückfragen direkt von den Fleischexperten vor Ort beraten lassen kann, ist es eben genauso möglich, sich vor Ort ein saftiges Steak braten zu lassen und zu genießen.

Man sieht: Durch die Tatsache, dass Genießer heute immer häufiger genau wissen möchten, wann sie gutes Fleisch und beste Zutaten auf ihrem Teller haben, liegt der Schwerpunkt moderner Events, Kurse und Seminare neben Individualität vor allem auf Kompetenz und Wissen.

otto-gourmet.de