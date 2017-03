Das Phänomen Elyas M’Barek

What a man!

Als Regisseur Simon Verhoeven ihn zum neuen Sky-Spot in München-Unterföhring traf, merkte man sofort, wie gut sich die beiden schon kennen, nämlich aus Verhoevens „Männerherzen“, in dem Elyas in seiner Mini-Rolle dem großen Til Schweiger eine runterhauen musste (was ironischerweise Monate später sogar in echt passiert – nur umgekehrt. In einem Restaurant…). Jetzt preist M’Barek das Bezahl-TV so locker an, dass man sofort infiziert wird: „Verstehste? Nur auf Sky, aber sowas von nur…!“

Okay, weit entfernt von einem Goethe. Aber populär. Die Süddeutsche Zeitung schrieb: Das ist feinhumorig albernes Fack-ju-göhtisch, aber auch original M’Barek. Was der spielt, ist er auch im wahren Leben: spontan, witzig, schlagfertig. Und ein bissl ironisch … Das kommt auch bei Männern an. Sein Sixpack-Body, den man im Film beim Thailand-Dreh bewundern darf, sowieso. Wobei wir wieder beim Stöhnen der Männer wären…

Da macht es (den Mädels) nicht einmal soviel aus, dass sich der Angehimmelte im wahren Leben eine anhimmelte: Aber auch an Model Julia Czechner, 26, kann keiner etwas aussetzen, der einen guten Augenarzt hat … und sympathisch wirkt sie obendrein. So eine gönnt man ihm, dem Kino-Star, dessen Durchbruch mit der ARD-Serie „Türkisch für Anfänger“ begann, der selbst „gerne alles querbeet“, sogar Dokumentarfilme, anschaut, der aber Kino für die „Champions League“ hält, nie ein ernsthaftes Drehbuch bekam und daher in der Komödie bleibt.

Auch, weil die seiner Meinung nach „mehr wahrgenommen“ wird. Die nächsten Filmpläne beginnen schon im Mai: Dann dreht Elyas M’Barek wieder mit Simon Verhoeven erneut eine Komödie: „Willkommen bei den Hartmanns!“ Elyas als diesmal sehr romantischer Comic-Hero, in den sich Tochter Hartmann verliebt… schau’n mer mal! Er beugt schon allen Kritiken vor: „Wenn ich diese Art von Filmen drehe, will ich unterhalten. Das ist mein Anspruch.“

Hollywood scheint ihn nicht zu interessieren. Dem „Playboy“ diktierte er: „In Deutschland wird immer sofort Hollywood geschrien, wenn man einmal durchs Bild läuft. Damit macht sich Deutschland selbst klein. Dabei haben wir hier tolle Kinofilme. Hollywood interessiert mich auch überhaupt nicht. Ich finde es toll, dass ich in Deutschland Filmen drehen darf. Ich bin zwar zum Beispiel ein großer Fan von Ben Kingsley und seinen Filmen, und es ist natürlich etwas Besonderes, mit so jemandem drehen zu dürfen. Aber es ist auch nicht so, dass ich stotternd vor ihm stehe oder wir Fotos für Facebook machen…“

Und dann natürlich die Obligo-Frage: Hat Ihr Erfolg mit gutem Aussehen zu tun? Dazu meint der Mime: „Ohne über mich sprechen zu wollen, glaube ich, dass es als Schauspieler natürlich von Vorteil ist, auf sein Aussehen zu achten. Die Äußerlichkeit ist eines der wenigen Instrumente, das man als Schauspieler zur Verfügung hat. Obwohl es auch viele Schauspieler gibt, die nicht besonders attraktiv und gleichzeitig sehr erfolgreich sind … Klar ist es etwas sexistisch, wenn man nur aufs Äußere reduziert wird. Aber ich habe überhaupt kein Problem mit Sexismus, was meine Person angeht. Warum sollte ich mich auch beleidigt fühlen, wenn Frauen mich als Sexobjekt wahrnehmen?“

Top Magazin fragt sich: Wenn einer schon an die 20 Kino-, sieben TV-Filme und sogar 22 Serien gedreht hat: Wieso wird ausgerechnet ein Gaudi-Göhte (s)ein Durchbruch? Ist es ein Zeichen der Zeit, Leichtes und Seichtes salonfähig zu machen? Oder haben wir Menschen angesichts der Realitäten grauenvoller Tagesnachrichten einfach nur genug von Gewalt, Ghetto und Gefahr – und wollen lieber „Göhte“? Genau genommen hätte Regisseur Bora Dağtekin den Titel dann auch noch ohne „h“ schreiben müssen … wenn schon, denn schon!

Übrigens: Der Sohn einer Österreicherin und eines Tunesiers, der mit 13 auf ein katholisches Internat musste, fing 2001 als 18-Jähriger gleich nach dem Abi mit seinem ersten Film an: What a man!

