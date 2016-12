» Auf den Spuren der Inkas…

Die Inkas

Viele Fragen tauchen auf: Gibt es womöglich Ausbildungs-Camps, wo Hörsturzresistente Panflötenspieler tausendfach geklont werden, um anschließend europäische Innenstädte moralisch zu destabilisieren? Oder hat der weltweit achtzehntgrößte See mit einer Fläche so groß wie rund 16 Mal der Bodensee seinen Namen daher, weil alle peruanischen Kleinkinder darin schwimmen lernen: Titicacasee? Wurden die Chullos, also die bunt gestrickten Ohrenklappenmützen, eher im Westen in den 70-er Jahren von linksalternativen Kreisen als Teil des Ethical Fashion hervorgerufen? Oder sind sie doch in der Andenregion beheimatet?

Dann bleiben noch die bewegenden Fragen: Wie unterscheidet man Lama und Alpaka? Und spucken Lamas wirklich? Eins nach dem anderen. „Jein“ – eigentlich bespucken die Andenkamele nur ihre Artgenossen. Das ist ein völlig normales Verhalten, um zu zeigen, wer innerhalb der Gruppe der Chef ist (eine interessante Vorstellung, so etwas hierzulande in den beruflichen Alltag zu integrieren). Doch wenn sie sich durch einen aufdringlichen Menschen belästigt fühlen oder gar Angst verspüren, dann kann man schon mal Opfer einer Lama-Alpaka-Spuck-Attacke werden. Der Unterschied zwischen den Vierbeinern: Das Lama ist größer und stämmiger als das Alpaka und besitzt bei genauerem Hinsehen bananenförmige Ohren, wohingegen die Ohren vom Alpaka wie Speerspitzen aussehen. Aus dem schnell wachsenden Fell vom Alpaka wird dreimal so viel Wolle gewonnen wie beim Lama, weshalb man es vorrangig wegen seiner Wolle züchtet. Die feinsten Naturfasern der Welt entstammen dem Vicuña – wovon übrigens das Alpaka abstammt. Ein paar Socken aus dem geschmeidigen Stoff werden auf dem Weltmarkt gern mal für 800 bis 1.000 Euro gehandelt.

Die lustigen Mützen „Chullos“ haben ihren Ursprung tatsächlich in der traditionellen Männerkleidung, wobei Form und Muster Informationen zum gesellschaftlichen Status des Trägers signalisieren. Aktuell erleben wir auf nordamerikanischen Boden eine abgewandelte Variante von einer auffälligen Kopfbedeckung in Form von „Trumpos“ – als Maßstab für sinnentleerte, weltfremde, provokative und ziellose Zeiterscheinungen. Ein Trend, der seinen Zenit hoffentlich rasch überschreiten wird. Aber nun zur allgegenwärtigen Panflöte.

Da haben die Peruaner doch tatsächlich was mit den Bayern gemein: Im Alpenland war um 1800 eine speziell symmetrische Panflöte aus einheimischen Schilf sehr verbreitet – allerdings unter dem Namen „Fozhobel“. Zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Fozhobel dann rasch von einem moderneren Instrument verdrängt: der Mundharmonika. Etwas poetischer leitet sich die Entstehung der Panflöte in einer Sage ab: Der Hirtengott Pan, nachdem die Panflöte auch benannt ist, wollte die Nymphe Syrinx zur Frau, welche Pan aber ablehnte. Eine schützende Gottheit verzauberte die Nymphe daher in ein Schilfrohr. Pan, der voll Kummer war, fertigte aus diesem Schilfrohr eine Panflöte und trat später gegen Apollo in einem Musikwettstreit an – quasi ein Vorgänger von „Deutschland sucht den Superstar“.

Apropros, echte Highlights oder treffender gesagt: echte High-Lines. Die wurden als sogenannte Nazca-Linien erstmals 1924 entdeckt, als die ersten kommerziellen Fluglinien über die Nazca-Wüste flogen und Passagiere die gigantischen Linien ausmachten, die aus der Zeit der Prä-Inkas aus den Jahren 600-800 v.Chr. stammen. Diese Scharrbilder (Geoglyphen) zeigen bis zu 20 km lange Linien, Dreiecke und trapezförmige Flächen sowie Figuren mit einer Größe von zehn bis mehreren hundert Metern, z.B. Abbilder von Menschen, Affen, Vögeln und Walen. Oft sind die figurbildenden Linien nur wenige Zentimeter tief. Das „Linien ziehen“ ist nicht zu verwechseln mit dem Konsum von Rauschmitteln. Theorien schwanken zwischen Landebahnen für Außerirdische bis zu Kunstwerken für Götter und Fruchtbarkeitsritualen. Auf jeden Fall lohnt es sich, tiefer in die Mythen und kulturellen Einzigartigkeiten Perus einzutauchen.

Ich starte damit ganz uneigennützig und kredenze über die Feiertage das Nationalgericht „Ceviche“, das aus rohem Fisch kreiert wird und träume dabei von schneebedeckten Anden, der lieblichen Pazifikküste und dem schwülheißen Amazonasgebiet. Nur die Panflöte, die bleibt draußen.

Guten Appetit! Ihr Peter Lengwenings