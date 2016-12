» In Peru bleibt dir die Luft weg

Die Vielfalt von Peru

Plötzlich ist die Treppe zu Ende und uns bleibt erneut die Luft weg – jetzt aber wegen der atemberaubenden Aussicht. 500 Meter unter uns sehen wir den Rio Urubamba, einen Quellfluss des Amazonas. Aus dem Fluss steigt Nebel, darüber erhebt sich majestätisch der Waynapicchu. Dazwischen liegen die menschenleeren Ruinen der alten Inkastadt Machupicchu – die Müdigkeit ist wie weggeblasen, das Aufstehen um vier Uhr schon vergessen. Wir sind bereits den 16. Tag in Peru unterwegs, und wir haben keine Minute davon bereut. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass wir jetzt hier stehen?











Ohne Spanisch fast verloren

Angefangen hat es mit dem Wunsch, diesen Blick auf Machupicchu live zu genießen. Da wir bisher fast nur auf eigene Faust unterwegs waren, wollten wir dies auch hier in Peru in Angriff nehmen. Allerdings haben wir schnell gemerkt, dass dies ohne gute Spanischkenntnisse unmöglich ist.Im Nachhinein bin ich froh über die organisierte Reise, da wir sonst viel Zeit damit vertan hätten, nach nicht ausgeschilderten Hotels zu suchen.

Die nächste Frage zum Peru-Abenteuer war die nach der besten Reisezeit. An der Küste zum Pazifischen Ozean scheint die Sonne von Dezember bis April, während parallel im Hochland Regenzeit ist. Ab Mai wird es in den Anden trocken, dafür nachts sehr kalt. An der Küste herrscht nun allerdings Hochnebel vor; die Sonne ist nur selten zu sehen. Im August haben auch die Einheimischen Urlaub – dann ist alles überlaufen und teuer, anschließend beginnt die allgemeine Regenzeit.

Es geht rauf bis auf 5.000 Meter

Wir möchten sowohl die Küste als auch das Hochland kennen lernen, also suchen wir uns Ende April als Start der knapp dreiwöchigen Reise aus. Wir beginnen in Lima und folgen der trockenen Küste gen Süden. Wir sehen viele Meerestiere, die Überreste alter Kulturen und die Nasca-Linien. Nach ein paar Tagen ist Arrecipa in rund 2.000 Metern Höhe erreicht. Hier können wir uns zwei Tage akklimatisieren – das ist ratsam! – , bevor wir vorbei an Lamas, Alpacas und Vicuñas über den knapp 5.000 Meter hohen Patapampa-Pass den Colca-Canyon erreichen, der an der tiefsten Stelle beinahe 4.000 Meter tief ist und an dem wir Kondore beobachten können. Hier erleben wir erstmals die Kultur der Inka, die heute noch in den Terrassenfeldern des Colca-Tals lebendig ist.

Begegnung mit Uro und Inka

Am Titicacasee erfahren wir die Herzlichkeit der indigenen Bevölkerung hautnah. Wir übernachten bei den Aymara auf Capachica, das wir per Boot von Puno aus erreichen. Die Unterkünfte sind ohne Strom und fließendes Wasser, aber umso beeindruckender ist der klare Sternenhimmel auf 4.000 Metern. Am Morgen ist die Wasserstelle von dünnem Eis umgeben, drei Stunden später sind es bereits 20 Grad.

Auf dem Rückweg besuchen wir die Uro, die in Schilfhütten auf dem See leben. Die nächste Woche wandeln wir auf den Spuren der Inka. Wir bestaunen riesige erdbebensichere Bauten, die fugen- und mörtellos aus behauenen Steinquadern erschaff en wurden mit Machupicchu als Höhepunkt. Wir haben hier doppelt Glück: Durch die Woche in den Anden sind wir bereits an die Höhe gewöhnt, und durch die Übernachtung am Fuße des Berges sind wir zum Sonnenaufgang auf dem Berg.

Was kann man aus diesem Land als einmaliges Erinnerungsstück mitnehmen? Gerne hätten wir uns in Cusco einen Schal aus Vicuñawolle gekauft. Etwas Weicheres haben wir nie in der Hand gehabt – unbeschreiblich schön. Leider aber war die Reisekasse inzwischen zu sehr beansprucht, als das wir die knapp 1.000 Euro übrig gehabt hätten …

Tipps für die Reiseplanung

Zur Vorbereitung auf ihre Peru-Reise nutzten die Reilichs den Reiseführer „Peru/Bolivien“ aus der Reihe „Reise Know-How” (Verlag Peter Rump). „Dort steht alles drin, was man braucht, einschließlich vieler Hintergrundinformationen. Aus meiner Sicht sehr zu empfehlen“, sagt Stefan Reilich.

Zur Planung einer Peru-Reise kann man gut im Internet Preise und (Pauschal-) Angebote vergleichen. Wenn man vorher im Reiseführer gelesen hat, was unbedingt zur Reise dazugehören soll, vereinfacht das die Suche und den Vergleich. Es gibt auch Spezialanbieter, die individuelle Rundreisen nach eigenen Wünschen anbieten (ab zwei Personen mit eigenem Guide). Stefan Reilich: „Wir haben im Vorfeld mehrere Veranstalter mit unseren Vorstellungen angeschrieben und uns dann für den mit dem für uns passendsten Angebot entschieden. Hierfür sollte man allerdings einen Vorlauf von mindestens zwölf Monaten einplanen.“

Über den Autor und Fotografen:

Stefan Reilich aus Kamp-Lintfort arbeitet im Hauptberuf als Systemanalytiker bei einer Versicherung. Bereits seit seiner Jugend fotografiert er viel, sehr gerne auch aus ungewöhnlichen Perspektiven. Inzwischen hat er sein Hobby zum Nebenberuf gemacht. Seine Fotos werden häufiger ausgestellt und sind auch zu kaufen. Als Ausgleich zur Arbeit reist Stefan Reilich mit seiner Frau gerne – am liebsten nach Skandinavien (hier bevorzugt mit dem Schiff oder mit dem Fahrrad) und nach Südamerika.