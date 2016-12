Katia Baudin: Leiterin der Kunstmuseen Krefeld

Katia Baudin: Eine andere Liga

Rund 40 Bewerbungen hatten für die Neubesetzung des Chefsessels der Kunstmuseen Krefeld auf dem Tisch gelegen. Das Rennen machte Katia Baudin, zuletzt stellvertretende Direktorin des Museums Ludwig in Köln. Seit dem 1. September leitet die gebürtige Deutsch-Französin das Kaiser-Wilhelm-Museum und die Häuser Lange und Esters. Nach 100 Tagen im Amt konnte das Top Magazin Niederrhein Katia Baudin live erleben …

„Du kannst in anderen nur das Feuer entfachen, was in Dir selber brennt.“ Ob Augustinus von Hippo, einer der vier lateinischen Kirchenlehrer der Spätantike, dies genau so gesagt hat? Nebensache. Entscheidend ist, auf wen dieser Satz perfekt zutrifft: Katia Baudin.

Wer die neue Chefin des Kaiser-Wilhelm-Museums (KWM) und der Museen Haus Lange und Haus Esters trifft und seine Eingangsfrage gestellt hat, muss darauf gefasst sein, im weiteren Dialog den geringeren Redeanteil zu haben. Macht nichts. Zu hell ist ihr Strahlen, zu schnell ihr Geist, zu wortgewaltig ihre Begeisterung für Kunst und Künstler im Allgemeinen sowie für ihre neue Wirkungsstätte Krefeld im Besonderen. „In einem frisch sanierten Haus starten zu dürfen, ist für mich ein großes Glück! Und erst recht für Krefeld, denn mit dem neuen Kaiser-Wilhelm-Museum können wir noch einmal in einer anderen Liga spielen“, schwärmt Katia Baudin. Was sie damit sagen will, mag sich nicht jedem Krefelder auf Anhieb erschließen. Zwar kennen und mögen die allermeisten Samt- und Seidenstädter den prachtvollen KWM-Bau am Westwall – wofür er steht, wird aber vielleicht erst jetzt, seit der Wiedereröffnung, deutlich. Beim Kulturpatriotismus leistet Katia Baudin gerne Nachhilfe: „Krefeld hat allen Grund, stolz auf seine Museen zu sein. Es gibt nur sehr wenige in Europa mit einer derartigen DNA, wo die Verbindung von Kunst und Bürgerschaft so intensiv und so sichtbar ist wie in Krefeld. Mäzenatentum gehörte hier fast zur Bürgerpflicht, wenn auch überwiegend für die wohlhabenden Textilindustriellen. Ich finde, die Krefelder sollten mit ihren Museen ruhig ein bisschen angeben.“

„Das KWM hat seine ganz eigene DNA, die ich hervorholen möchte.“ Katia Baudin

Als Beispiel nennt Katia Baudin Jan Thorn Prikker: Der niederländische Künstler, der bis 1910 die Krefelder Kunstgewerbeschule besuchte und aus dem Jugendstil heraus eine ganz eigene, monumentale Kunst entwickelte, ist mit Glasmalereien und Mosaiken im KWM vertreten. Beeindruckend ist sein mächtiges Wandgemälde „Lebenszyklus“, das im Zuge der Sanierung (zum zweiten Mal) freigelegt und restauriert wurde. Zuerst mussten die vier Wandbilder vor den Nazis unter dem Putz versteckt werden, dann verschwanden sie 1976 für ganze 40 Jahre erneut hinter Wänden, weil man mehr Platz für die Präsentation moderner Kunst haben wollte.

Der freigelegte Prikker ist eine Steilvorlage für Katia Baudin. Sie mag es, wenn Dinge und Menschen sich öffnen. Wenn wertvolle, aber eingeschlafene Rituale und Verbindungen wieder zum Leben erweckt werden. „Ich möchte die einst enge Verzahnung zwischen Kunst und Industrie in Krefeld wieder aufgreifen, denn ohne diese hätte es die Krefelder Kunstmuseen in der Form nie gegeben. Es wird ein neues Sponsoring-Programm geben, um neue Impulse zu setzen und zu bekommen“, sagt Katia Baudin. Sie will die drei Häuser beleben, die Krefelder und Menschen aus der Umgebung anlocken, die Kunstmuseen besucherfreundlicher machen: „Sie sollen Orte des Austausches sein. Mein Ziel ist, dass sich jede(r) hier zu Hause fühlt!“



Krefelds Schüler sind dies bereits: Seit den Herbstferien gibt es für Schulgruppen bereits ab 9 Uhr Führungen mit oder ohne Workshop (normalerweise öffnen die Museen erst um 11 Uhr). Die Resonanz ist großartig: „In den Kunstmuseen wimmelt es morgens nur so vor Kindern!“

Im ersten Halbjahr 2017 geht es dann richtig los mit der Museumsoffensive: Alle drei Häuser werden auf Facebook und Instagram auftreten und aktiv sein. Zudem darf man gespannt sein auf das neue Format „Kunst im Puls“ – eine Event-Reihe, die ab April 2017 an jedem ersten Donnerstag im Monat ein anderes Highlight bietet. Von 17 bis 21 Uhr sollen vor allem junge Menschen und Berufstätige das Museum anders erleben: mit Livemusik, DJ-Sets, Performances, Poetry- und Art-Slams, Lesungen, Führungen mit Musik, Theater und Tanz, Filmscreenings, Leckerem aus der Museumsgastronomie und Special Guests. „Das wird spannend und cool für ganz Krefeld!“ freut sich Katia Baudin. Und noch ein großes Projekt steht für 2018 an: die Renovierung der Mies-van-der-Rohe-Häuser, die von Januar bis Oktober 2018 realisiert werden soll. „Die Neueröffnung von Haus Lange/Haus Esters ist für November 2018 geplant – das wäre dann der wundervolle Auftakt zum Bauhausjahr 2019“, blickt Katia Baudin mit Begeisterung nach vorn.