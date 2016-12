Peruanisches Essen

Gratis-Exemplare für Top-Leser!

Ein Top-Buch verdient Top-Leser. Also verlost das Top Magazin Niederrhein zwei Exemplare von „Ceviche – Peruanische Küche“. Wie Sie teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen können:



Sie wollen gewinnen? Nichts leichter als das! Schreiben Sie uns das jeweilige Stichwort Ihres Wunschgewinns per E-Mail an verlosung@lafonline.de oder per Post an Top Magazin Niederrhein, Nordwall 84, 47798 Krefeld. Vergessen Sie Ihre Adresse bitte nicht! Einsendeschluss ist der 10. Januar 2017. Mit der Teilnahme* an unseren Verlosungen erteilen Sie Ihre Zustimmung zur Weitergabe Ihrer Daten an den Gewinnspielpartner. Wir wünschen viel Glück!



* Hinweis zur Teilnahme an Verlosungsaktionen:

Mit der Teilnahme an der Verlosung erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den Hersteller/Veranstalter/ Inhaber übermittelt werden, damit der Gewinn direkt von dort versandt werden kann und diese Sie zukünftig beim Versand von Infopost und Newslettern berücksichtigen dürfen. Dieses Einverständnis kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Bei Verlosung von Hauptpreisen in diesem Magazin erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, dass er im Fall des Gewinns mit Bild und Namen im Magazin und auf der Internetseite veröffentlicht wird. Gewinne sind nicht übertragbar. Befristete Gewinne berechtigen nicht zur Verlängerung; sie entfallen nach Fristablauf. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Die Gewinner werden via Mail oder per Post benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.