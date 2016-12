Denis Hartenstein vom Krefelder Rennclub im Gespräch

Der Krefelder Rennclub und Denis Hartenstein

Denis Hartenstein war das jüngste Verwaltungsratsmitglied, als er im Juni 2013 mit Mitte dreißig zum Vorsitzenden der Betriebsgesellschaft der 22 großen deutschen Galopprennvereine (BGG) gewählt wurde. Zudem ist er Vizepräsident des Krefelder Rennclubs und Mitglied im Präsidium des DVR (Direktorium für Vollblutzucht und Rennen e.V.). Und all das, obwohl der Wahl-Krefelder selbst nicht im Sattel sitzt noch über einige Pferde verfügt.

Ausnahmen bestätigen die Regel

Denis Hartensteins Karriere startet nicht – wie zu vermuten wäre – auf der Rennbahn als Jockey und auch nicht als Züchter oder Händler von Vollblütern. Einzig seine Affinität zum Pferderennen ist seit Kindheitstagen ungebrochen. Bereits ab seinem dritten Lebensjahr besuchte er an der Hand des Vaters regelmäßig die Galopprennbahn Hoppegarten in Berlin, um die Rennen zu schauen, die Atmosphäre aufzusaugen und sich hierfür zu begeistern. Ob es nun die Wetten waren oder auch andere Einflüsse sein Handeln bestimmten?

Zahlen, Geld und Steuern formten jedenfalls seine berufliche Bestimmung. Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater wurde er 2005 Partner der Steuerberatungsgesellschaft Schreurs, Müller & Partner in Krefeld. Dank seines Partners Jan Schreurs, Präsident des Krefelder Rennclubs, wurde ihm der Weg in den Stadtwald zur Galopprennbahn und damit zurück zum Pferderennsport und hinein in den Krefelder Rennclub geebnet. Und was sind die Aufgaben eines Vizepräsidenten im Club und eines Vorsitzender des BGG?

Weit mehr als nur „Shake Hands“ und Champagner-Dusche

Für die acht Renntage in Krefeld sind Sponsoren zu gewinnen, Wetten zu platzieren und natürlich auch Preise zu vergeben. Die Gestaltung des Rahmenprogramms ist ein weiterer Part, um sportbegeisterte Familien an die Rennbahn zu locken. „Ein schweres Pfund ist vor allem die Sponsorengewinnung. Sparmaßnahmen, Nothaushalte und wirtschaftliche Kriesen machen natürlich auch nicht vor dem heimischen Rennclub halt“, sagt Denis Hartenstein. Die Situation in den Wettbüros habe sich aufgrund der Online-Wetten ebenfalls in den letzten Jahren massiv verändert. Umsatzeinbrüche von Teils 70 Prozent und mehr erschweren den deutschen Rennclubs die Wettbewerbsfähigkeit enorm.

Damit hat auch ein Denis Hartenstein zu kämpfen und es sich zur Aufgabe gemacht, die Attraktion eines Renntages dem Zeitgeist anzupassen. Leichter gesagt als getan, zumal der Krefelder Rennclub selbst „nur“ Mieter der Anlage ist. Der Rennclub, Startrainer wie Mario Hofer oder Erika Mäder stehen ihm mit Rat und Tat für die lokalen Themen zur Seite. Sein berufliches Know-how muss er in der ersten Liga spielen lassen, dann wenn er beispielsweise eine Gesellschafterversammlung im DVR abhält.

Dem Direktorium für Vollblutzucht und Rennen (DVR) sind neben der BGG auch die Besitzervereinigungen unterstellt. Interessant sind die Köpfe, die den Ton angeben. Alte Dynastien sind hier gesattelt, Namen wie Jacobs, Woeste, Ostermann oder Endress, und Denis Hartenstein halten die Zügel der Geschäftsführung fest in der Hand. Wie ist das für einen Jungblut ohne solche Wurzeln? „Es ist interessant und cool!“ sagt Hartenstein. Der Adel des Pferderennsports hat ihn mit offenen Armen aufgenommen und sein Wort hat Gewicht, gerade weil er keine eigenen Pferde hat, und damit keiner Verpflichtung obliegt. Er ist unparteilich und der Berater in Wirtschaftsfragen.

BGG führt Regie über die Renntage

Im BGG wird unter anderem festgelegt, welche Renntage wohin in Deutschland vergeben werden. Die Rennstätten werden überprüft und die Termine festgelegt. Der Dachverband (DVR), das Direktorium für Vollblutzucht und Rennen, überwacht die Ordnungsmäßigkeit der als Pferdeleistungsprüfung veranstalteten Rennen. Die Ausschreibungen werden in Deutschland in Abstimmung mit dem DVR von den veranstaltenden Rennvereinen erstellt. In der Ausschreibung sind die Modalitäten eines jeden Rennens geregelt, z.B. Zeit, Distanz, Dotierung und Rennklasse der startberechtigten Pferde.

Pferderennsport – ein Wirtschaftsfaktor?

Der Pferderennsport gehört zu den ältesten organisierten Sportarten der Menschheit. Er ist die Börse für die Pferdezucht und dient primär der Auslese. Allen voran das Englische Vollblut und der Traber sind Zuchtergebnisse, die bis heute auf der Rennbahn ermittelt werden. Es ist ein harter und langer Prozess. Der Galopprennsport basiert auf einer Vollblutzucht auf der Methode der natürlichen Befruchtung. Auf „Börsianisch“ wird nur ein Blue Chip zur Zucht zugelassen. Dies gilt für Hengst und Stute gleichermaßen. Der Stammbaum eines jeden Champions lässt sich quasi bis zum Urpferd zurückverfolgen. Pferde, die zum Gruppenrennen der Klasse A zugelassen sind, gehören zu den Top Ten. Sie sind die Champions League. Ihre Eigenschaften wie Leistung, Gesundheit, Adel und Erscheinung sind premium. Als Siegertypen werden sie nach vier bis fünf Lebensjahren aus dem Rennen genommen und der Zucht zugeführt.

Stars & Prominenz – beeindruckende Pferde

Als Rennclub-Vize nutzte Denis Hartenstein die Gelegenheit, im Rahmen seiner Tätigkeiten dem traditionsreichen Newmarket in England einen Besuch abzustatten: auf dem Bantead Manor Stud, der neuen Heimat des weltbesten Pferdes der Jahre 2011 und 2012, dem heutigen Juddmonte-Zuchthengst Frankel. Nach nur 14 Starts beendete der Galileo-Sohn seine Karriere ohne Niederlage. Denis Hartenstein: „Frankel ist ein beeindruckend schönes Tier im Besitz von Prinz Khalid Abdullah. Die rund drei Millionen Pfund Preisgelder, die Frankel gewonnen hat, machen sich gegen die unglaubliche Summe von 125.000 Pfund je Sprung, die er heute als hochdotierter Deckhengst erwirtschaftet, fast bescheiden aus.“

Hartensteins Reise wartete mit noch einer imposanten Impression auf: In Newsells Park Stud der Familie Jacobs begegnete Hartenstein auf einem Gestüt – dessen Grundstücksgrenze sich über mehr als 40 Kilometer erstreckt – der Wunderstute Danedream. Sie ist heute im Besitz des japanischen Turf-Multis Teruya Yoshida. Danedream feierte historische Sieg beim Prix de l’Arc de Triomphe sowie bei den Kinge George und Queen Eilzabeth Stakes. Danedream ist ein wahrer Diamant, der seinerzeit ungeschliffen bei einer Auktion für gerade einmal 9.000 Euro ersteigert wurde und bereits nach nur einem Jahr ein Preisgeld von einer Million Euro gewann! Es verwundert also nicht, dass im ersten Jahr als Zuchtstute Danedreams Deckhengst Frankel sein durfte. Somit ist die Zukunft der Elite im Pferderennsport genetisch vorbereitet.

Seine nächste Reise unternimmt Denis Hartenstein nach Japan. In Tokio findet der höchstdotierte Japan-Cup statt, an dem bis zu 150.000 Besucher erwartet werden und unter ihnen steht, fiebert und erlebt ein Krefelder Rennsport-Emotionen hautnah.

Die Galopprennbahn Hoppegarten

In der Welt des Pferdesports spielt die Galopprennbahn Hoppegarten, östlich von Berlin, eine besondere Rolle. 1868 gegründet, entwickelte sich Hoppegarten bis zum Ersten Weltkrieg zur wichtigsten deutschen Rennbahn. Hier spielte das gesellschaftliche und politische Leben Berlins. Lange Zeit nach der deutschen Wiedervereinigung, erst im März 2008, übernahm der Krefelder Fondsmanager Gerhard Schöningh die Rennbahn, die seitdem als einzige Rennbahn in Europa gilt, die komplett in privater Hand ist. Seit 2008 finden pro Jahr bis zu elf Renntage statt, die auch internationale Rennställe anziehen.