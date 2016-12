David Behre verkörpert eine geballte Ladung Schicksal

Der Paralympic-Star David Behre im Gespräch

Seit den Paralympics in Rio de Janeiro kennen viele Menschen am Niederrhein und in ganz Deutschland seinen Namen, seit den Siegerehrungen für seinen Medaillenregen in Gold, Silber und Bronze sowie zahlreichen Fernsehauftritten in Sportsendungen und Talkshows auch sein Gesicht: David Behre ist dreißig Jahre jung und läuft seit spätestens 2012 an der Weltspitze der Sprinter mit.

Ich bin vor Interviews grundsätzlich nervös, aber vor diesem bin ich es besonders. Denn erstens ist der Mann, mit dem ich mich um 14 Uhr im Café des Arts in Moers treffen werde, ein berühmter Sportler. Und zweitens verkörpert er trotz seiner jungen Jahre bereits eine derart geballte Ladung Schicksal, dass auch abgebrühtere Schreiber als ich jede Frage mehr als zweimal umformulieren würden, nur um am Ende trotzdem das Gefühl zu behalten, dem Sujet mit keiner dieser Fragen gerecht zu werden. Ein tragischer Unfall mit drastischen lebenslangen Folgen, eine beispiellose Sportkarriere und bisher insgesamt vier paralympische Medaillen sind – vor allem in dieser Reihenfolge – ein biographischer Spannungsbogen, der Respekt einflößt.

David Behre kommt mit Esther, seiner ein Jahr älteren Schwester, zum Interview. Die beiden sind in genau dem Zeitrahmen zu spät, der noch als eilige Pünktlichkeit durchgeht und der – wie mir David etwas verlegen lächelnd verrät, als er nach der Begrüßung am Tisch Platz nimmt – „typisch ist für mich. Eine der Sachen, die du dir als Sportler angewöhnst, weil sowieso ständig Leute auf dich warten: Das Publikum, dein Team, die Presse …“ Esther Behre sieht ihren Bruder streng an, sogleich lenkt David ein und ergänzt: „Das ist natürlich wie viele meiner egozentrischen Tendenzen keine schöne Angewohnheit, und meine Schwester ist auch dabei, mir so etwas abzugewöhnen.“ Beide müssen lachen.

Geschwisterliche Hoheitsansprüche

Während die geschwisterlichen Hoheitsansprüche auf diese Weise geklärt werden, habe ich kurz Gelegenheit David Behre zu mustern. Er trägt eine hell blaue Jeans und einen schlichten schwarzen Roundneck-Pullover, sein Gesicht ist ohne jeden Zweifel jenes, das ich aus dem Fernsehen und aus seinem Buch kenne, aber er wirkt nicht so präsent und etwas blasser als bei seinen sommerlichen Auftritten vor den Kameras, nicht so glänzend, glücklich und gewinnend. Eher entspannt, ein wenig müde und auf eine angenehm zurückhaltende Art sympathisch. Was ist das vorherrschende Gefühl, wenn er heute auf die Erfolge von Rio zurückblickt, auf die Euphorie des Sommers 2016? Was bestimmt zur Zeit sein Leben?

„Rio war unglaublich. Als Sportler erlebt man das Ganze natürlich anders, von der Stadt habe ich wenig gesehen. Aber die Stimmung unter den Athleten und ganz allgemein im olympischen Dorf war fantastisch. Ich erinnere mich jedoch auch gut an die enorme Anstrengung, danach bin ich zwei Wochen lang in ein Loch gefallen. Jetlag, Erschöpfung, das volle Programm, ich musste mich erstmal ausruhen. Und seitdem ist wieder Alltag angesagt, das Training beim Verein in Leverkusen bestimmt mein Leben. Die Erfolge von Rio sind nicht vergessen, aber in den Hintergrund getreten. Ich arbeite auf mein nächstes großes Wettkampfziel hin: Die IPC World Paraathletics Championships im Juli 2017 in London.“

Das nächste Wettkampfziel: Die IPC World Paraathletics Championships

Im Klartext heißt das: Fünf bis sechs Tage die Woche Frühtraining von 10 bis 14 Uhr und Spättraining von 16 bis 19 Uhr. „Beim Training bringe ich jeden Tag Höchstleistungen, ich fordere mich bis an meine Grenzen, weil ich nur so besser werden, bzw. überhaupt mein mittlerweile recht hohes Niveau halten kann. Laufen macht mir nach wie vor unglaublich viel Spaß, aber es ist schon so, dass ich mit dreißig meinen Körper deutlicher spüre. Mit Schmerzen kann ich umgehen, das bin ich gewohnt. Aber heute bin ich abends sehr viel häufiger ziemlich groggy als früher.“

David Behres mittelfristige Ziele sehen den Sport trotzdem für vier weitere Jahre im Mittelpunkt seines Lebens. „Bei den nächsten Paralympics 2020 in Tokio will ich nochmal voll dabei sein. Danach werde ich mich aus dem Hochleistungssport zurückziehen. Der Verschleiß ist bei einem Profisprinter auf Dauer enorm.“ Nicht zu vergessen: Der mentale Druck und die Last der zusätzlichen Arbeitstermine, denen Spitzensportler naturgemäß ausgesetzt sind. Sponsoren und Verein sind Gewährsträger, die neben den Segen der Förderung die Erwartung des Erfolges setzen. Für sie ist David Behre ein wichtiger Aktivposten in der Selbstdarstellung, was zahlreiche Aufgaben wie zum Beispiel die Produktion einer Videoreihe zur Mitarbeitermotivation oder das Halten verschiedener Vorträge mit sich bringt.

Angesichts seines straffen Pensums kommt dem heute in einer Eigentumswohnung auf einem Rittergut bei Leverkusen lebenden Sportler sein angeborener Drang zur Aktivität zugute. Diesen Drang, der seine gesamte Biographie von klein auf geprägt hat, konnte ihm auch der eingangs erwähnte Unfall vor nunmehr über neun Jahren nicht nehmen, bei dem ein Güterzug ihm beide Unterschenkel abtrennte und er nur mit einer Menge Glück überlebte. Sehr viel eher hat dieses Ereignis einen noch eiserneren Willen und einen noch stärkeren Elan in ihm aktiviert.

Eiserner Wille und jede Menge Elan Neben dem täglichen Training und der Arbeit für Verein und Sponsoren investiert David Behre seine Energie in weitere Projekte und Neigungen. 2013 hat er unter dem Titel „Sprint zurück ins Leben“ ein Buch über seine Geschichte veröffentlicht. Nebenberuflich und ehrenamtlich widmet er sich zudem der Betreuung von Unfallopfern, denen Gliedmaßen abgetrennt wurden. Er vermittelt in der akuten Phase des Traumas neuen Lebensmut und hilft den Betroffenen, nach vorne zu schauen.

Ein weiteres Feld seines ehrenamtlichen Engagements ist die Arbeit rund um die Inklusion behinderter Menschen. Dabei ist es ihm wichtig, vor allem Kindern die Botschaft zu vermitteln, dass es normal ist, verschieden zu sein. Er ist oft zu Besuch in Kindergärten oder Schulen. „Kinder sind viel leichter zu erreichen“, führt David Behre zwischen zwei Schlucken Cappuccino aus. „Sie haben keine Berührungsängste, sie fragen nach, sind neugierig, wollen meine Prothesen, meine Beine sehen und anfassen.“ Ein Konzept für ein Bilderbuch, welches Kinder an das Thema Inklusion heranführt, hat er bereits in der Schublade seines Schreibtisches liegen.

„Kinder haben keine Berührungsängste, sind offen für Inklusion.“

Ebenso wichtig ist es ihm, amputierten Menschen nicht nur in der akuten Phase der ersten Verzweiflung, sondern auch langfristig zu zeigen, dass eine Behinderung wie fehlende Gliedmaßen das Leben in Intensität und Vielfalt nicht einschränken muss. „Viele Menschen glauben, nach einem gravierenden Unfall sei alles vorbei. Sie müssen lernen, wieder Ziele zu finden.“ Auch David Behres Pläne für eine Zukunft nach dem Sport gehen in eine helfende Richtung. „Ich möchte ein ganzheitliches Reha-Zentrum für Physio- und Motivationstherapie eröffnen und leiten.“ Und privat? „Irgendwann eine Familie gründen, Haus und Garten, der Klassiker, da unterscheide ich mich nicht von den Meisten. Reisen möchte ich noch und jede Menge unternehmen. Ich bin zwar als Sportler gut herumgekommen, aber ich habe nicht viel von der Welt gesehen, weil ich immer auf die Wettbewerbe fokussiert war.“

David Behre im Interview

In seiner knappen Freizeit geht David Behre gern in Musicals, er besucht Museen und ist geschichtsinteressiert. Ist er auch ein Fashion Victim? Er versteht die Frage nicht, seine Schwester antwortet schmunzelnd für ihn: „Er ist in dieser Beziehung wie die meisten Männer. Er zieht sich gern schöne Sachen an, aber man muss ihn zum Einkaufen schleppen und ihm in Geschäften Vorschläge machen. Der Herr akzeptiert dann diejenigen, die seinen hohen Ansprüchen an Qualität und Individualität genügen.“ Da ist es wieder, das geschwisterliche Lachen der beiden, die eine außergewöhnlich enge und energetische Bindung zueinander und zu ihren Eltern haben. Beide besuchten bis zum Abitur die Waldorfschule in Dinslaken, beide sind in Meerbeck geboren und aufgewachsen und somit waschechte Moerser.

Wie ist David Behre in seiner Leverkusener Wohnung eingerichtet? Alles waldorfmäßig selbst gezimmert? Oder eher bundesdeutsches Durchschnitts-Ikea-Crossover? „Kein Ikea“, betont er. „Ich besitze nichts aus diesem Möbelhaus. Ansonsten, hmmm, wie ist meine Wohnung eingerichtet …?“ Wieder ist es Esther, die diese Frage für ihn beantwortet: „Ich würde mal sagen reduzierter Industrial Style in gekonntem Kontrast zur Bausubstanz des Rittergutes. Auch hier legt er Wert auf Qualität. Bei David ist es außerdem immer sehr ordentlich. Sehr, sehr ordentlich.“

Industrial Style, Ali & Rick und das Goldene Buch der Stadt Moers

Gegen 15 Uhr verlassen wir gemeinsam das Café des Arts und treten hinaus in den nasskalten Nieselregen, typisch für Region und Jahreszeit. Wir haben beschlossen, noch ein wenig durch die Innenstadt zu spazieren, bevor der Paralympionike sich um 16 Uhr im Schloss in das Goldene Buch der Stadt Moers eintragen wird. David und Esther wollen der vor kurzem zu uns gestoßenen Fotografin und mir einen „echt coolen Laden“ am Anfang der Steinstraße zeigen, in den sie gerne gehen, wenn David mal Zeit hat. „Ich bin nicht so der Typ für den Club oder die Disco. Aber ich gehe gerne in Cafés oder Lounges.“ Das „Ali & Rick“ wurde 2016 eröffnet und ist in der Tat eine coole Location mit mehreren Ebenen, einer charmant zwischen Burgern und Kebap vermittelnden Speisekarte und trendigen Flaschenbieren.

Als wir uns schließlich in Richtung Schloss bewegen, achte ich auf Davids Füße und seine Beine, wie ich es unbewusst bestimmt schon ein- oder zweimal getan habe, seit wir durch die Stadt schlendern. Es fällt nicht auf, man sieht es nicht, oder nur, wenn man es weiß, denke ich. Gleich geniere ich mich für den Gedanken, obwohl er nahe liegt. Zumal mir klar ist, dass es David Behre völlig kalt lässt, ob jemand seine Prothesen bemerkt oder nicht. Er ist ein bewundernswert bodenständiger und offener junger Mann, der die innere Kraft für jene Art von Selbstbewusstsein, Optimismus und Lebenstüchtigkeit hat, die Menschen unweigerlich an die Spitze ihrer jeweiligen Passion trägt. Als ich mich im Rittersaal kurz vor Beginn des Festaktes von ihm und seiner Schwester verabschiede, bin ich längst nicht mehr nervös. Eher bin ich stolz darauf, David Behre getroffen zu haben und ein bisschen bin ich als Niederrheiner auch stolz auf die Stadt Moers, in deren Goldenes Buch sich ihr sprintstärkster Sohn in diesem Moment mit den Worten einträgt: „Es ist mir eine Ehre. David Behre.“

David Behre, 30

Der aus Moers stammende Teilnehmer der Paralympischen Spiele in London 2012 und in Rio 2016 gewann insgesamt vier paralympische Medaillen für Deutschland, darunter einmal Gold. Behre trainiert beim TSV Bayer 04 Leverkusen. Über seinen Unfall und seine bemerkenswerte Karriere als Sportler hat er ein Buch veröffentlicht: „Sprint zurück ins Leben“ ist 2013 beim Gütersloher Verlagshaus erschienen.