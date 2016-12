Markus Lüpertz: Die Stunde des Provokateurs

Markus Lüpertz bei „Pionier der Welt“

Er ist nicht einfach nur ein bedeutender Künstler unserer Zeit. Er ist seiner Überzeugung „the biggest“ unter den „Big Five“ der deutschen zeitgenössischen Kunst. Er ist nicht einfach nur ein Professor. Er polarisiert. Er ist ein Produkt seines Willens. Er ist genial – auch nach eigenem Dafürhalten.

Ein Statement, das längst nicht jeder von sich und vor allem nicht in der Öffentlichkeit Preis geben würde. Wahrscheinlich würden wir nicht einmal in dieser Großspurigkeit so über uns selbst denken. Wahrscheinlich ist es aber gerade diese geballte Ladung Egozentrik, diese Extravaganz, die es braucht, um in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken.

Baumwollmäuschen, Provokation und Glaubensfindung

„Der Krieg spuckte mich aus.“ So sprach Lüpertz über seinen Start ins Leben. 1941 in Liberec (Tschechien) geboren, floh er 1948 mit seinen Eltern ins Rheinland nach Rheydt. An der Werkkunstschule in Krefeld nahm er sein Studium der Bildenden Kunst auf und setzte seinen Bildungsweg an der Kunstakademie in Düsseldorf fort. Wobei dies nur von kurzer Dauer war: Einem Popstar gleich, flog er beinahe standesgemäß aufgrund von Fehlverhalten von der Akademie.

Doch das Leben hatte Größeres mit ihm vor. Seine malerische Laufbahn startete Markus Lüpertz 1962 in West-Berlin. Er konvertierte der Gemälde wegen vom Evangelium zum Katholizismus und fand als Novize den Sinn des Glaubens im Kloster Maria Laach. Doch ein Maler lebt mit seinen Musen und so wurde kein Mönch aus ihm. Dafür aber hatte er die Kunst der Malerei von Kirchenfenster erlernt. Er verstand sie als Tor zum Himmel. Nach einer Professur in Karlsruhe wechselte Lüpertz nach Düsseldorf. Als Rektor der Kunstakademie prägte er mehr als 20 Jahre lang bis 2009 die Kunstakademie als seine „Künstlerbude“ nachhaltig. Mit ihm fand fortan Kunst statt. Noch ist Lüpertz allgegenwärtig und die Akademie über Düsseldorfs Landesgrenzen hinaus bekannt.

Als Rheinländer sammelte er Lebens- und Schaffenserfahrung frühzeitig in Mönchengladbach. Als sprichwörtlicher Hofnarr bei Ernst Weller lernte er den Spaß am Leben, die Großzügigkeit, die Provokation und sein großes „Ich“ kennen und lieben. Die Nachkriegszeit war für freischaffende Künstler wie gemacht: Es fehlte die Bevormundung des Staates. Der Textilsektor brachte eine hohe Beschäftigungsrate an Frauen mit sich – die „Baumwollmäuschen“ – wie sie liebevoll und lüstern genannt wurden. „Ein Paradies!“ – schwärmte Lüpertz. Künstlerisch fühlte er sich zwar nicht immer verstanden. Aber großspurig überzeugte er sein Gegenüber von seiner Boheme. Aus diesem unkonventionellen Künstlerdasein heraus eroberte er die unterschiedlichen Sparten der Kunst als Bildhauer, Maler, Lyriker und Songschreiber. Der Umgang mit Bildern will verstanden sein. Markus Lüpertz unterstrich seinen Vortrag in Mönchengladbach mit folgender Botschaft: „Kunst erweitert das Sein, regt an zur Akzeptanz, gibt Rätsel auf – führt zu mehr Toleranz und zur Bereicherung der Phantasie.“ Lüpertz aber nimmt das Gegenteil wahr: Er empört sich über das Unverständnis und macht unserer Gesellschaft den Vorwurf, viel zu sehr von Unterhaltung beeinflusst zu sein als von der Kunst, die Erzählungen prägt und den Sinn ins Leben trägt. Wir sollen nicht auf Erzähler warten, sondern uns mit Aufmerksamkeit und Respekt auf Kunst einlassen.

Für Markus Lüpertz ist die Malerei die schwierigste Kunstform. Sie ist die älteste unter den Künsten, besteht, einfach gesagt, aus Pinsel, Farbe und Leinwand und das schon seit mehr als 3.000 Jahren. Sie ist nicht neu – nur wandelbar durch ihre Künstler und Interpreten.

Emotionen und Hinterlassenschaften Schaffenskrise?

Fehlanzeige. „Ich war immer bereit zum Malen.“ Ganz unverblümt gibt der Meister zudem preis: „Malen ist eine schmutzige Angelegenheit – der Fluch des Berufes. Es ist ein Elend, ein Bild zu malen. Aber am Ende bin ich über mich selbst erstaunt!“ Und … „Ich habe als Erster große Bilder gemalt!“

Was ist seine treibende Kraft, sein Motivator? Der Tod, denn nur er hält ihn am Leben, Tag für Tag, bis die Endlichkeit kommt. Egal, ob der 75-jährige Lüpertz es mit seinen Werken in die Unendlichkeit schafft. Im Hier und Jetzt ist er jedenfalls einmalig, und die Prise Poseur mit sarkastischem Humor einfach erfrischend. Und so endete Markus Lüpertz seinen Vortrag in Mönchengladbach: „Ich würde meine Frau in den Ofen schieben, wenn es der Kunst dient!“