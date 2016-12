10. Niederrhein Top Lounge

Die 10. Top Lounge im Leolux Design Center Krefeld

Zahlreich folgten die Gäste unserer Einladung, Schlangen bildeten sich vor der Registrierung. Unser Fotograf Idajet Bogdani startete sein Blitzlichtgewitter. Das Filmteam von Loniac Filmproduktion, Stefan Pusch und Ingo Mahlitz, schwenkte eifrig Kameras und Zoomer hin und her, um möglichst viele bewegende Augenblicke in Bild und Ton einzufangen. Unsere freundlichen Stewardessen von Zuckerzahn rollten flink ihre von Leolux gestalteten Flugzeugtrollies der Boardbar samt Getränken in Richtung der eintreffenden Gäste. Im Fifties-Look der Airlines präsentierten sie Sparkling und Wein von Wein Wolff sowie Softdrinks und „Hopfensmoothies“ von der örtlichen Brauerei Königshofer. Die Kerzenmanufaktur Engels aus Kempen setzte mit den opulenten Finka-Kerzen Glanzlichter.

Nach der kurzweiligen Eröffnungsansprache von Rainer Lohmann (Mitherausgeber Top Magazin) und Bernd Schellenberg (Direktor Marketing Leolux) lockte die Grillschmiede mit herzhaft saftigen Fleischhappen unter dem Motto „Fleisch neu entdecken“. Die süßen Münder naschten an der Candybar von Lohmann and Friends und der Bäckerei Sommer. Kali Hermanns von Wein & Co. schenkte Wein und Sundowner aus. Am Kaffeemobil des Hospiz Förderverein Krefeld „zapften“ Nicole Grigat und ihr Team frisch aufgebrühten Espresso & Co.

An der Ginbar präsentierte Martin Kern seinen ersten Krefelder Gin namens „REGINERATE“, der mit außergewöhnlich fruchtiger Note viele Genussfans anlockte.

Punkt 20 Uhr startete die Modedesignerin Andrea Hitschler mit ihrer Modenschau und präsentierte attraktive Herbst/Wintermode für Business, Alltag und feierliche Momente. Ein Auszug aktueller, feinster Stoffe kombiniert mit trendbewussten Schnitten – anziehend raffiniert präsentiert aus ihrem Atelier und ihrer jungen Marke LASH Crefeld, die nunmehr auch online aktiv ist. DJ Raphael gab dem Abend die musikalische Untermalung. Mal dezent mal powerful – für Unterhaltung oder Tanzeslust fühlte er am Puls des Publikums und bediente galant die Turntables.

Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, das Design Center eingehend zu inspizieren und sich von den vielfältigen Modellen, Stoffvariationen und Kunstobjekten aus dem Hause Leolux Inspiration zu holen. Als die Sonne vollends in die milde Spätsommernacht eintauchte, herrschte noch lange munterer Gesprächs- und Gedankenaustausch. Sanft war die Musik im Außenbereich zu vernehmen. Der Bambus der Baumschule Höfk es raschelte im lauen Sommerwind. Die Illumination von Ilbertz Veranstaltungstechnik tauchte das Areal in stimmungsvolles Licht, in dem auch die starken Modelle vom Porsche Zentrum Willich bestens zur Geltung kamen, die den Eingangsbereich säumten. Eine helfende Hand in puncto Equipment verdanken wir zudem der Firma Leih Es! aus Willich. Außerdem danken wir der tatkräftigen Unterstützung aller Mitwirkenden, die wir hier namentlich nicht genannt haben. Es war ein wunderbarer Abend, den wir in vielen Bildern und mit unserem TOP-Lounge-Film für Sie festgehalten haben.